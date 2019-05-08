19 примеров того, как некоторые могут одним комментарием отправить в нокаут

  • 0
    0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы не понаслышке знаете, что такое лежать бессонными ночами и перебирать в голове варианты, как бы еще ответить собеседнику, то вот вам 19 примеров от людей, которые точно этим не занимаются. Кажется, что крутой ответ у них уже припасен, а нам остается только смеяться до упаду, читая их перлы.

Мы в AdMe.ru хохотали в голос после остроумных комментариев. А что вас заставило улыбнуться?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Фото на превью femalememes / vk

  • 0
    0
  • 1
  • 0
  • 0

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль