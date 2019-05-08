19 примеров того, как некоторые могут одним комментарием отправить в нокаут
Если вы не понаслышке знаете, что такое лежать бессонными ночами и перебирать в голове варианты, как бы еще ответить собеседнику, то вот вам 19 примеров от людей, которые точно этим не занимаются. Кажется, что крутой ответ у них уже припасен, а нам остается только смеяться до упаду, читая их перлы.
Мы в AdMe.ru хохотали в голос после остроумных комментариев. А что вас заставило улыбнуться?
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Фото на превью femalememes / vk