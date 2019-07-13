19 примеров того, что такое настоящая поддержка

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Из разных передач и развивающих книг нам упорно твердят о том, что для счастья в первую очередь важно окружение. Герои этой статьи только подтверждают данный факт: они так стараются помочь окружающим, что точно заслужили свой собственный ранг супергероя.

А мы в AdMe.ru предлагаем не только восхищаться ими, но и брать с них пример.

«Мой брат приготовил ужин на нашу с парнем 4-ю годовщину, и я до сих пор пытаюсь осознать, что ему всего 13, а он уже готовит лучше, чем это делают в любых ресторанах»

«Мой папа выходил из себя каждый раз, когда мама приносила домой новую чашку (ей нравится их коллекционировать). Ее новый мужчина установил целый стенд для этой коллекции»

«У меня был день рождения, но, так как я на диете, я сказала коллегам, чтобы они наслаждались тортом без меня. После чего я увидела на своем рабочем столе вот это»

«Я носила футболку с Роном Суонсоном в доме у дедушки, и он в шутку спросил, почему я не ношу футболку с его фото. И я сделала себе такую!»

«Он использует металлодетектор, чтобы собрать мелкий металлический мусор, который может поранить детей на площадке»

«У девушки сломался ноготь, и я решил ее правильно успокоить»

Хозяин магазина впустил к себе в помещение бездомного пса во время дождя

Джейк Джилленхол и Том Холланд посетили детскую больницу в костюмах супергероев

Маме для счастья нужно немного

«Мама попросила у папы новую кухню, и то, что он сделал, превзошло все ожидания»

Когда мама готова на все ради тебя

«Он расстроился, потому что не доставал до жука на потолке, и я помогла ему»

«Мне приходилось прятать книги от первого мужа, потому что он ненавидел, когда я училась чему-то и тратила деньги. Второй муж сконструировал для меня этот шкаф и планирует сделать еще один»

«На день рождения бабушки друг моего дяди пришел в свитере, который та подарила ему, когда он был еще подростком»

Высший уровень женской солидарности

«Бабушка не хотела, чтобы я заводил черепаху. Но когда это произошло, все равно связала для нее вот такой „арбузный“ свитер»

Бабушка всегда разделит с тобой и вкусное мороженое, и любовь к «Истории игрушек»

«В нашей школе есть корзинка, в которую можно положить неоткрытую еду, если ты ее не захотел или не любишь. Школьники, которые не наелись, могут взять продукты из этой корзины»

«Корзина „Поделись с другими“. Только для еды, которую вы не съели, не открыли или не хотите».

«Это Уолтер. Уолтер всегда сидит у ворот по понедельникам и ждет своего друга — сборщика мусора, который его гладит и дает ему вкусняшки»

А какие добрые дела вы совершали в последнее время? Расскажите нам в комментариях.