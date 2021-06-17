19 примеров, когда время оказалось бессильно против некоторых вещей

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Всех нас охватывает ностальгия. Иногда, вспомнив прошлое, понимаешь, что некоторые вещи остаются неизменными. Цикады все так же садятся на нос, животные остаются верны своим привычкам, рядом те же близкие люди, а в зеркале можно увидеть все тот же взгляд, что несколько десятилетий назад. Пользователи Reddit решили сравнить, что было тогда и есть сейчас.

Мы AdMe.ru всегда радуемся, когда видим, какие трепетные фотографии люди выкладывают в сеть.

1. «Я в 1983 году и сейчас. Прожил чертовски прекрасную жизнь»

2. «Вот фото с нашего первого свидания 30 лет назад. На фото справа — мы сегодня»

3. «Я слева. Мама подруги хранила этого медведя более 20 лет»

4. С 2 месяцев до 4 лет

«Он превратился из маленького удивленного котенка в большого озадаченного кота». © Bugardu / Reddit

5. «Хочу сказать всем, кто смеялся надо мной из-за белого платья на выпускном: „Это было началом нашей свадьбы“»

6. Прошло 17 лет между 2 нашествиями цикад

7. «Мы с сестрой выпускницы начальной школы и выпускницы колледжа»

8. Некоторые вещи не меняются. 4 года спустя

9. «3-й и 20-й день рождения. Все еще ношу красное и люблю лаймовый пирог»

10. Первое фото сделано 3 года назад, а второе вчера

11. «Мои дедушка с бабушкой, папа и я»

12. Зоопарк во Флориде

13. «Играю со сверчком в 1980-м и в 2020-м»

14. «Мы с папой решили воссоздать фото 25-летней давности»

15. С сентября 2010 года по сегодняшний день

16. «Разница между этими фотографиями — около 20 лет. Она разрисовала мое лицо, а я ее»

17. Вот и прошло 19 лет с этой мудрой лежебокой с ушами торчком

18. «Мэри и Пиппин в 4 месяца и в 1 год. Все еще заядлые игроки в настолки!»

19. «Дедушка повторил результат 20-летнего и 70-летнего себя в свои нынешние 80»