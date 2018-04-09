19 примеров, когда с первого раза и не сообразишь, в чем прикол

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Порой, чтобы заметить нечто очень интересное или уморительно смешное, нужно просто как следует приглядеться. Кто знает, что вы можете увидеть? Например, авторы фото из нашей подборки нашли фальшивые окна на фасаде здания, забавную надпись на футболке, странную детскую книгу и даже поддельные деньги.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию 19 изображений, на которые придется взглянуть дважды, чтобы понять, что же в них такого особенного.

В городе появилась новая банда байкеров: «Сыны Артрита и Повелители Ибупрофена»

«Нечаянно сделал фотографию своего кота, которая похожа на картину кисти старого мастера»

Календарь на двери кабинета IT-отдела

След от «протектора»

Когда дизайнер заигрался со шрифтами

Номер с «окном»

А тут целая стена фальшивых окон

Кувшин в форме пакета с застежкой

Эта 3D-картина показывает в зеркале совсем другое изображение

Какие-то неправильные пчелы в этой детской книжке

«Мы только что получили фальшивые $ 10 с грамматической ошибкой»

Ошибка в слове «states» — мошенники пропустили первую букву «t».

Рабочие положили плитку в углу таким образом, чтобы рисунок не был нарушен

«Теперь вы знаете, где я храню свой запасной ключ»

Камень, который похож на чизбургер

Пищевая пленка натянута настолько идеально, что ее почти не видно

Все идет по плану

У этого кролика две пары глаз

«Я разбил защитный экран смартфона и нечаянно сотворил красивый пейзаж»

Кот внимательно наблюдает за перепалкой двух псов

Бонус: Истинный мастер никогда не выдаст своих секретов