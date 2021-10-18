19 человек, которые просто взяли и вывернули наизнанку наши любимые фильмы. И мы сидим теперь в шоке

Мы любим кино не только смотреть, но и обсуждать. Всегда занятно послушать о том, что думают другие люди по поводу фильма, который видели мы, и поделиться своей точкой зрения. Но вдвойне увлекательно вспомнить моменты, над которыми можно поиронизировать, будь то сюжетная дыра или подбор актеров.