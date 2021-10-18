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19 человек, которые просто взяли и вывернули наизнанку наши любимые фильмы. И мы сидим теперь в шоке

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Мы любим кино не только смотреть, но и обсуждать. Всегда занятно послушать о том, что думают другие люди по поводу фильма, который видели мы, и поделиться своей точкой зрения. Но вдвойне увлекательно вспомнить моменты, над которыми можно поиронизировать, будь то сюжетная дыра или подбор актеров.

Пользователи сети поделились остроумными наблюдениями относительно известных фильмов, а мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо.

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С наблюдениями о каких фильмах вы согласны на все сто?

Фото на превью twilightreborn / Twitter, Twilight: The Adventure Begins — The Journey from Page to Screen (7 Part Documentary) / The Cimarron Group
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