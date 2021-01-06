19 пользователей поделились модными словечками, с которыми ужиться ой как непросто

Беспрестанно русский язык пополняется свежими словами. Они могут выступать в качестве названий для новых изобретений и явлений, а могут быть позаимствованы из других языков для замещения обыденных слов. Такими терминами чаще всего изобилует лексикон молодежи и офисных работников. И как бы консервативно ни был настроен человек, иногда он сам не замечает, как несет с собой на работу уже не контейнер с тефтелями, а ланч-бокс с митболами.