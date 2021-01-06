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19 пользователей поделились модными словечками, с которыми ужиться ой как непросто

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Беспрестанно русский язык пополняется свежими словами. Они могут выступать в качестве названий для новых изобретений и явлений, а могут быть позаимствованы из других языков для замещения обыденных слов. Такими терминами чаще всего изобилует лексикон молодежи и офисных работников. И как бы консервативно ни был настроен человек, иногда он сам не замечает, как несет с собой на работу уже не контейнер с тефтелями, а ланч-бокс с митболами.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и отыскали эти твиты, авторы которых демонстрируют свое отношение к новым словам в современном русском языке.

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Какие из новых слов присутствуют в вашем лексиконе? А какие, наоборот, вызывают у вас отторжение?

Фото на превью vlad_dfe / twitter
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