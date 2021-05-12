19 пользователей одним кадром объяснили вещи, о которых можно писать диссертацию

Мы многого не знаем об окружающем мире. И этих пробелов не закроют ни оконченная с отличием школа, ни даже докторская степень. Но есть и хорошая новость. Сейчас в сети появляется все больше фотографий, проливающих свет на ранее необъяснимые явления. Например, самовоспламеняющиеся чипсы или болота, будто наполненные радугой, или же способ вырубки деревьев, позволяющий добывать древесину без вреда для растения.

Мы в AdMe.ru всегда стремимся знать больше и регулярно просматриваем фотографии, в которых простые люди раскрывают загадки нашего мира.

Наглядный пример японской техники, которая позволяет добывать древесину, не уничтожая деревья

Техника дайсуги появилась в Японии еще в конце XIV века. Ее секрет в том, что японский кедр обрезается особым образом, в результате чего на одном более крепком дереве растет множество новых. Благодаря этому древесину можно собирать каждые 20 лет, в то время как основное дерево живет до нескольких сотен.

«Когда в —30 °C оставил минералку в машине на ночь»

«Не все пчелы желто-коричневого окраса. Это представитель того же семейства, но с синими полосками»

«Это 10 унций (примерно 280 граммов) золота, платины, меди, цинка, олова и алюминия»

«Одно дерево под разными источниками света»

Скелет иглобрюха. Его шипы фактически являются затвердевшими чешуйками

«Лягушки этого вида жутко похожи на мох»

«Слегка поранилась карандашом, когда училась в школе. Графит все еще во мне»

«Просто радуга на фоне заката»

«Наглядный пример того, что черный цвет лучше поглощает солнечные лучи»

«Это не просто гнездо аиста, а целый его дворец»

Посмотрите на феномен радужного болота

Такой блеск проявляется за счет тонкого слоя масла, которое выделяется из-за гниющей растительности или деятельности анаэробных бактерий.

Наглядное проявление поверхностного натяжения

«Птенцы золотистой ржанки вылупляются похожими на мох с лапками»

Огромная тень вулкана Фудзияма, Япония

«Вот как выглядят волны, если смотреть из-под воды»

«Вымытый на берег хребет кита»

«Мои чипсы едва не сгорели в миске. Она отражала свет и действовала как параболическое зеркало»

«Нашел вчера на пляже красивые цветы и погуглил, что за красота такая. Оказалось, дикие помидоры, еще и ядовитые»