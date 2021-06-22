19 поездок в лифте, о которых люди не смогут забыть, даже если им стереть память
Актриса Патрисия Аркетт как-то раз переделала известную всем фразу про Вегас, сказав: «Все, что происходит в лифте, остается в лифте». И кажется, она была до невозможности права. Если что-то и может тягаться с Вегасом количеством неординарных происшествий, так это лифты. В них порой такое творится, что хоть стой, хоть падай.
Мы в AdMe.ru наткнулись на просторах интернета на 20 пользовательский историй про поездки в лифте, которые так и просятся на широкий экран.
- Когда мне было 6 лет, застряли с бабушкой в лифте. Света нет, я в панике: клаустрофобия. Внезапно двери открылись на 5-м этаже, а мы жили на 6-м. И я пулей вылетела из лифта. Но бабушка накричала на меня, потому что мы еще не доехали, и велела вернуться в темный страшный лифт. В итоге мы опять застряли, а могли бы уже сидеть дома. © Подслушано / Vk
- Сегодня возвращаюсь домой из супермаркета с полными сумками. Захожу в лифт, нажимаю кнопку своего этажа. С криком: «Ой, мужчина, подождите меня!» — к лифту подбегает девушка. Так как руки заняты сумками, вытягиваю ногу, чтобы створки лифта не закрылись. Девушка со своей стороны то же самое пытается сделать своей сумкой. В итоге моя нога отпихивает ее сумку, створки закрываются, лифт едет. Девушка, если вы это читаете, честное слово, я не нарочно! © N***Doktor / Pikabu
- У меня на телефоне на сообщения от сестры установлен звук такого громкого-прегромкого пука. Как-то раз он раздался прямо в лифте, но мне было слишком неловко, чтобы объяснить окружающим, в чем дело. © TimeTravelingMouse / Reddit
- Захожу в лифт, со мной заходят высокий парень и девушка. Видно, что они вместе. Она что-то тихо говорит ему, я не вслушивалась, и тут он резко заржал, а его козявка прямо ей в лоб выскочила. Я стояла чуть живая, думала, что умру со смеху. Он ей пальцем по лбу провел и ласково сказал: «Такая ты смешная у меня». Она так и не поняла, как мне показалось. © Подслушано / Vk
- Случайно нажал в лифте не на ту кнопку, которая мне была нужна. Когда двери распахнулись, все посмотрели на меня и стали ждать, пока я выйду. Я медлил, и тогда одна женщина сказала: «Думаю, эта ваша остановка». Мне пришлось выйти и несколько этажей подниматься по ступеням. Когда я добрался, та же женщина увидела меня входящим с лестничной площадки. © GrammarVichy / Reddit
- Когда я был ребенком, один мой друг жил на 10-м этаже. Как-то раз я вышел из его квартиры и направился к лифту. Вместо того чтобы нажать кнопку 1-го этажа, я на автомате выбрал 10-й. Дверь закрылась, но лифт не шелохнулся. Я запаниковал и начал снова и снова жать эту кнопку. Ничего не происходило, и я заплакал. А потом в лифт зашли двое детей, спокойно выбрали 1-й этаж, и я понял, что, вероятно, я умственно отсталый. © I_Love_Fox / Reddit
- Предыстория: у меня на работе в здании 5 лифтов, поэтому лифтеры дежурят свои, чтобы не вызывать аварийку и обслуживать все это дело. История. Захожу в лифт, за мной заходит мужик. Нажимаем кнопки, трогаемся. Через секунду лифт тормозит, мужик пробует нажимать разные кнопки — без результата. А я достаю телефон, начинаю набирать номер лифтера (администрация заботливо оставила в кабинке записку для таких случаев). А мужик такой: «Не звони, я здесь». Больше я с ним не езжу. © Bwas / Pikabu
- Вешу 46 кг. Однажды перед закрытием больницы застряла в грузовом лифте, минимальная грузоподъемность которого 60 кг. Провела в нем почти всю ночь. Хочу сказать, что никто ничего не знает о страхе, кроме охранника, который неожиданно часа в 4 утра услышал стук и крики из лифта. © Подслушано / Vk
- Спускаюсь в лифте со своего 16-го этажа. На 8-м этаже лифт перехватывают. В распахнутые двери заглядывает шпингалет лет 10. Мы смотрим друг на друга испытующе. Я ему киваю:
— Поедешь? Или с незнакомыми не ездишь?
Он слегка улыбается типа «ой, все»:
— Не в этом дело. Я вас не боюсь. Я для мамы вызывал. Но она еще не готова.
— Подождем?
Он сосредоточенно:
— А вы точно не торопитесь?
— Нормально.
Он уважительно и слегка извинительно:
— Женщины, они такие. Вы же понимаете?
— Понимаю.
— Откуда? Вы женаты?
— Да.
— Тогда езжайте. Смысла нет ждать... © MasterDenn / Pikabu
- Рассказал знакомый. Живет он на 7-м этаже. Есть лифт. Как-то утром выходит из квартиры, соседка по этажу увидела его и быстро нажала в лифте кнопку 1-го этажа, чтобы он не успел уехать с ней вместе. Он, недолго думая, ломанулся на 6-й этаж, нажал там на кнопку вызова лифта (а лифт при движении вниз останавливается на всех этажах, где нажаты кнопки), а сам побежал вниз, вызывая лифт на каждом этаже. Затем он дождался ее на 1-м этаже на выходе, подержал открытую дверь и перед самым ее носом закрыл. Ибо нечего делать гадости соседям. © yurry1 / Pikabu
- Первый день на новой работе. Начальник взялся показывал мне офисное здание. Лифт застрял. И у меня случился сильнейший приступ панической атаки. Двери открылись, но вместо выхода мы увидели лишь кирпичную стену. От этого моя клаустрофобия стала только сильнее, и я попросту начала сходить с ума. К примеру, кричала, чтобы меня оттуда вытащили, ломилась в двери. Он пытался меня отвлечь, расспрашивал меня о хобби, о том, что я люблю читать и т. д. Но все, что я могла говорить, было: «Когда они уже придут? Позвоните им еще раз. Почему они так долго? Я больше не могу». И все в таком духе. Короче, это был крайне неловкий момент. © emdillem / Reddit
- Представьте, что вы стоите на одном из этажей 33-этажного офисного здания и слышите, как кто-то поет во все горло в лифте. Лифт останавливается, двери открываются, а там стоит как ни в чем не бывало человек. Вы оба знаете, что это он сейчас пел, но вынуждены делать вид, что ничего не было. Со мной такое случалось. Но в свое оправдание должен сказать, что я хотя бы хорошо пою, поэтому другой человек должен быть благодарен за то, что услышал мой голос. © Oafah / Reddit
- У меня есть сосед, живет на этаж выше. Красивый до безобразия. Я всегда смущалась, если приходилось с ним в лифте ехать (притом что мне 32, у меня двое детей и любимый муж). Мой румянец и стеснение доставляли ему удовольствие. Все изменилось в один день. Теперь ничего, кроме смеха, он во мне не вызывает. А все потому, что его как-то раз живот подвел прямо в лифте: он ехал со мной и детьми и как начал со звуком портить воздух. Выскочил на моем этаже и убежал по лестнице. Теперь его очередь краснеть и стесняться. © Подслушано / Vk
- Ехала я как-то раз в лифте с 8-го этажа на 1-й. На 5-м зашли иностранцы и начали общаться. Я почувствовала себя неловко и, как только открылись двери, вышла. Это оказался 3-й этаж. Вернуться было стыдно, а на этаже были всего одни двери, и я зашла. Это оказался офис, конец рабочего дня, отмечали день рождения сотрудника. На свой 1-й этаж я попала под утро. © Подслушано / Vk
- Спускаюсь на лифте, такси в аэропорт уже подъехало и ждет. Понимаю, что что-то не так с кроссовками: забыл вставить в них стельки. Кидаю вещи в машину и еду обратно на 20-й этаж на медленно движущемся лифте. Хочу успеть сбегать до квартиры и обратно, пока лифт не ушел, чтобы снова его не ждать. План нарушает девушка, стоящая на моем этаже. Прошу ее подождать меня буквально 15 секунд. Она с какой-то кокетливой улыбкой соглашается. Бегу за стельками и слышу, как лифт закрывается и уезжает. Думаю: «Ну е-мое, как так можно-то». Возвращаюсь на площадку, а она стоит и ждет меня без лифта. © innerpsy / Pikabu
А какую из своих поездок в лифте вы никогда не сможете забыть?
Фото на превью Подслушано / VK
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