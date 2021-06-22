19 поездок в лифте, о которых люди не смогут забыть, даже если им стереть память

Актриса Патрисия Аркетт как-то раз переделала известную всем фразу про Вегас, сказав: «Все, что происходит в лифте, остается в лифте». И кажется, она была до невозможности права. Если что-то и может тягаться с Вегасом количеством неординарных происшествий, так это лифты. В них порой такое творится, что хоть стой, хоть падай.