19 поездок в лифте, о которых люди будут вспоминать даже в своей следующей жизни
Люди, которые пользуются сугубо лестницей вместо лифта, поступают, конечно, хорошо. Да, полноценный поход в спортзал это не заменит, но какую-никакую пользу вашему организму принесет. Но, с другой стороны, эти же люди во многом лишают себя возможности стать свидетелем такой сцены, какая не каждому киношному сценаристу придет в голову.
Мы в AdMe.ru наткнулись на просторах интернета на 19 людей, которые скорее забудут, как их зовут, чем то, какую однажды им пришлось пережить поездку в лифте.
- Работаю у очень богатых людей (перелеты только частными авиалиниями, бассейн из мрамора в доме, недвижимость за границей и прочие атрибуты недоступной простым людям жизни). Когда были на отдыхе, семья сняла целый этаж, то есть лифт открывался сразу в ее номер. Однажды, возвращаясь с пляжа, сказала их 7-летнему ребенку:
— Пойдем сначала зайдем ко мне в номер, я свои вещи оставлю.
Обычный общественный лифт довез нас до общественного 3-го этажа. Дверь открывается, ребенок видит общий холл с креслами, коврами и длинными коридорами в разные стороны, и восхищенно произносит:
— Ого! А твой-то номер больше нашего! © ImperiaMakarova / Pikabu
- Однажды в Лос-Анджелесе я ехала в одном лифте с Заком Эфроном. Я не шучу! Он вроде как даже флиртовал со мной, а я была настолько взволнована, что словно окаменела. Когда он вышел, я тяжело задышала и поняла, что упустила возможность пофлиртовать с Заком Эфроном или хотя бы произнести одно слово... © Kattygab / Reddit
- Делаем ремонт в квартире, соответственно, сантехнику тоже меняем. Еду в лифте с унитазом, который собираюсь выкинуть. На одном из этажей лифт останавливается, а слышимость хорошая. Перед тем как двери открылись, слышу разговор парня и девушки. Парень говорит: «Надо было сходить по-большому перед выходом, а то нескоро вернемся». Их выражение лиц, когда они зашли, было незабываемым. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я пару недель пробыл в довольно шикарном отеле в Малайзии и часто дегустировал блюда местной кухни (некоторые из которых были жизненно несовместимы с моим западным желудком). И вот как-то раз, когда я зашел в пустой лифт, я дал слабину и испортил воздух. И кто же знал, что за секунду до того, как двери закроются, пара кореянок с той стороны вызовет лифт и он снова распахнется. Запах там стоял ужасный, их лица позеленели, пока мы доехали до нужного этажа. Я готов был сквозь землю провалиться от стыда. © Steve Hearn / Quora
- В детстве боялась ездить одна в лифте, поэтому не придумала ничего лучше, чем тупо лаять, чтобы все представили, что едет собака. Помню, как какие-то девушки очень долго смеялись, потому что ожидали увидеть лающую злую псину, а не маленькую девочку. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я никогда не застревал в одном лифте с кем-то, кому очень хотелось в туалет. Зато однажды кабина остановилась и отказалась ехать дальше, когда в ней был я и еще одна женщина на сносях. Треклятые двери лифта распахнулись уже после того, как я помог ей с родами. Если что, я нисколько не врач. © James Robertson Jr / Quora
- Сосед приехал из магазина и остановился перед подъездом, чтобы сумки далеко не нести.
Отнес один пакет с продуктами до лифта, приходит со вторым, а первого нет... Кто-то вышел из лифта, увидел пакет с продуктами и отнес его себе домой. И подумать не на кого, все солидные люди в подъезде. © 6503070 / Pikabu
- Однажды ехала в одном лифте с девочкой-подростком, которая безостановочно делала селфи в зеркало. Я стояла позади нее, и мне ничего не оставалось, кроме как якобы случайно портить каждый кадр. © melodyblac / Reddit
- Захожу в лифт. Нажимаю кнопку 1-го этажа. Двери закрываются, лифт стоит. Вижу, что кнопка не горит. Жму еще. В момент нажатия кнопка загорается, но только отпускаю, не горит. Лифт стоит. Быстро-быстро нажимаю кнопку, жму чуть сильнее, держу кнопку — лифт на месте. Зашибись, думаю, приехал домой... Жму «вызов диспетчера». Голос:
— Что у вас случилось?
— Лифт не едет!
— Вы на каком этаже?
— На первом.
— А вам на какой?
— На 17-й.
— Так нажмите на кнопку 17.
— Так я жму, он не едет.
— Вы на кнопку 1 жмете.
— Простите, заработался. © CivicValor / Pikabu
- Тяжелый день, возвращаюсь домой. Стою в подъезде, жду лифт, мысли какие-то мыслю. Открывается лифт, оттуда выходит очень симпатичный молодой человек. Про себя отмечаю: «Какой красавчик живет в нашем доме, оказывается!» А уже в следующую секунду понимаю, что это мой муж. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды ехали в переполненном лифте с мужем. Я посмотрела на него с отвращением и сказала: «Фу, это было мерзко» — так, словно он только что испортил воздух. Весь лифт залился смехом. Это было поистине прекрасно. С тех пор муж пытается со мной так же расквитаться, но пока безуспешно. © PUZZLEPIECER / Reddit
- Поехала навестить родственника в больнице. Никогда там раньше не была, но лифт нашла без труда. Зашла в него и пристроилась у самой двери. Начала рыться в сумочке в поисках небольшого подарка больному, услышала, как двери открылись, и, не поднимая головы, шагнула вперед, смачно врезавшись в дверь. Оказывается, это был лифт с двумя входами и дверцы открылись с противоположной стороны. К счастью, надо мной никто не засмеялся. Ну что ж, зато мне было чем рассмешить своего родственника, несмотря на красную отметину на лбу. © Cindy Ferguson / Quora
- Мы с отцом как-то вошли в лифт в Вегасе, а через 2 этажа к нам в кабине присоединились бодибилдерши. Их было человек 10. В итоге мы с папой просто не могли пошевелиться, так нас стиснули. А они просто продолжали буднично о чем-то переговариваться на каком-то понятном только им языке. © SultanVinegar / Reddit
- Спускался на лифте. Был уже на 2-м этаже, когда внезапно выключили свет. Я приуныл, но МЧС вызвал (шучу, просто аварийку). Спустя какое-то время двери распахнулись и парень (назовем его моим спасителем) спросил: «500 рублей есть?» И пока я пребывал в тихом шоке от нынешних расценок, он мне протянул тысячу со словами: «С фонариком тут рыскал, смотрю, на дне шахты купюра лежит, ну дверь раздвинул, забрал, решил с тобой поделиться». Деньги я не взял, но порцию позитива получил. Жаль, там не 5 тысяч было, а то бы я, конечно, не стал отказываться. Всем бы так застревать. © Chanishe / Pikabu
- Я девушка-фотограф. Часто снимаю свадьбы. Щелкала невесту в высотке на 25-м этаже, приехал жених, все нормально, спускаемся в машину. Невеста поехала одна, так как больше никто в лифт не влез из-за ее платья. Потом поехали мы с женихом и где-то на 20-м этаже застряли. Опаздываем в ЗАГС, я боюсь тесноты, жених хочет писать — терпит. Все мокрые и красные выходим через часа 3, невеста психует, думает, он со мной изменил, мне смешно. Свадьба сорвалась. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
А у вас есть своя история о незабываемой поездке в лифте, которой самое место в этой подборке?
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