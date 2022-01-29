19 поездок в лифте, о которых люди будут вспоминать даже в своей следующей жизни

Люди, которые пользуются сугубо лестницей вместо лифта, поступают, конечно, хорошо. Да, полноценный поход в спортзал это не заменит, но какую-никакую пользу вашему организму принесет. Но, с другой стороны, эти же люди во многом лишают себя возможности стать свидетелем такой сцены, какая не каждому киношному сценаристу придет в голову.