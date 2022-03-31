19 подтверждений того, что даже в собственном доме не скрыться от сюрпризов

Многие уверены, что знают все о помещении, в котором живут. Но случается, что мы натыкаемся на нечто неординарное в своей же «крепости». Это могут быть и забытые кем-то вещи в кладовке, и летучая мышь, непонятно как попавшая в дом, и даже старый тротуар в собственном дворе.

Мы в AdMe.ru тоже находили неожиданные вещи в наших домах, но таких из ряда вон, как у героев нашей подборки, у нас точно не было.

«Мы обнаружили странные рисунки на стене нового дома моей тети»

«Получил по почте загадочную открытку без обратного адреса и с неизвестными символами»

«Рассветы каждый день».

«Набор старых приборов для похода, на которые я наткнулся во время уборки кладовки»

«Перебирал старые вещи и достал этот камень, который я нашел в детстве, — идеальный треугольник со всех сторон»

«Я обнаружил яйца ящерицы за розеткой»

«У нас есть самоочищающийся туалет, и мы узнали, что его вентиляция заблокирована. И вот чем»

«Это ковер из кошачьей шерсти, который и был на вентиляции».

«Птица свила гнездо в нашем зимнем венке для украшения дома»

«У меня нет лошади»

«Копался у себя во дворе и нашел старый тротуар»

«Нашел слизняка, выползающего из сливного отверстия раковины»

«За стеной подвала мы обнаружили джакузи и парилку»

«Я только что узнал, что мой новый холодильник делает эти ледяные шары»

«Сегодня утром я наткнулся на летучую мышь, спящую на сетке окна внутри дома»

«Сегодня мне чистили вентиляцию и нашли деформированный „магический“ шар. Определенно не наш, мы живем в этом доме уже 9 лет»

«Игровая приставка, которую я обнаружил закопанной во дворе, когда косил траву»

«Сегодня в моем дворе оказался грустный медведь»

«Я открыл свою входную дверь и увидел этих двух друзей, завтракающих вместе»

«Моя сестра сегодня переехала в новый дом и нашла этот сейф в полу»

«Придя сегодня домой, я обнаружил это на стуле на своем балконе»