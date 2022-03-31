19 подтверждений того, что даже в собственном доме не скрыться от сюрпризов
Многие уверены, что знают все о помещении, в котором живут. Но случается, что мы натыкаемся на нечто неординарное в своей же «крепости». Это могут быть и забытые кем-то вещи в кладовке, и летучая мышь, непонятно как попавшая в дом, и даже старый тротуар в собственном дворе.
Мы в AdMe.ru тоже находили неожиданные вещи в наших домах, но таких из ряда вон, как у героев нашей подборки, у нас точно не было.
«Мы обнаружили странные рисунки на стене нового дома моей тети»
«Получил по почте загадочную открытку без обратного адреса и с неизвестными символами»
«Рассветы каждый день».
«Набор старых приборов для похода, на которые я наткнулся во время уборки кладовки»
«Перебирал старые вещи и достал этот камень, который я нашел в детстве, — идеальный треугольник со всех сторон»
«Я обнаружил яйца ящерицы за розеткой»
«У нас есть самоочищающийся туалет, и мы узнали, что его вентиляция заблокирована. И вот чем»
«Это ковер из кошачьей шерсти, который и был на вентиляции».
«Птица свила гнездо в нашем зимнем венке для украшения дома»
«У меня нет лошади»
«Копался у себя во дворе и нашел старый тротуар»
«Нашел слизняка, выползающего из сливного отверстия раковины»
«За стеной подвала мы обнаружили джакузи и парилку»
«Я только что узнал, что мой новый холодильник делает эти ледяные шары»
«Сегодня утром я наткнулся на летучую мышь, спящую на сетке окна внутри дома»
«Сегодня мне чистили вентиляцию и нашли деформированный „магический“ шар. Определенно не наш, мы живем в этом доме уже 9 лет»
«Игровая приставка, которую я обнаружил закопанной во дворе, когда косил траву»
«Сегодня в моем дворе оказался грустный медведь»
«Я открыл свою входную дверь и увидел этих двух друзей, завтракающих вместе»
«Моя сестра сегодня переехала в новый дом и нашла этот сейф в полу»
«Придя сегодня домой, я обнаружил это на стуле на своем балконе»
А что необычного обнаруживали вы у себя дома?
Фото на превью CliffordTDog / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 подтверждений того, что даже в собственном доме не скрыться от сюрпризов
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