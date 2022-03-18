19 почемучек, которым позарез нужно было узнать, что за растения им попались. И они нашли ответ

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У многих, кто сталкивается с чем-то новым, включается их любознательный внутренний ребенок. Уж очень сильно хочется узнать, что же это за вещь такая: природное явление, гриб или растение. Особенно когда такую диковину нам дарят или мы находим это у себя во дворе.

Вот и герои нашей подборки горели желанием опознать свои дивные растительные находки. И мы в AdMe.ru тоже многие из них увидели впервые.

«Парень моей сестры подарил ей эти цветы. Что это вообще такое?»

Очень странное на вид растение

«Я понятия не имею, что это»

«Оставлен на нашем балконе предыдущими жильцами — мне нравятся цвета!»

Это похоже на адениум тучный, но, скорее всего, искусственно выведенный гибрид. © meteoritehunter / Reddit

«Наткнулась в горах, кто-нибудь знает, что это?»

Это представитель семейства розовых под названием Geum reptans. © MarsNeedsRabbits / Reddit

«Растение, которое я увидел во время прогулки по окрестностям»

«Муж и дочь настаивают, что это цветение вишни, но я не согласна»

«Мой друг понятия не имеет, что это за растение появилось у него во дворе»

«Нашел это в высокогорье, он цвел всего один день»

«Наткнулся вчера на такое. Что это на самом деле?»

«Мне попался этот красивый „цветок“, но я не знаю, что это такое»

Кто это?

«Что это? Нашел в горах»

А это что за растение?

Моя бабушка всегда называла эти цветы «балеринами». Иначе — фуксия. © Licensedpterodactyl / Reddit

«Это дерево растет в саду недалеко от нашего дома. Не могу понять, что это такое»

«Это причудливый цветок моего друга, он называет его „Принц“. А как он называется на самом деле?»

Что это за странное ярко-красное растение?

«Впервые вижу этот цветок на своем заднем дворе»

«Что это за растительный объект такой в моей банке нута?»