19 почемучек, которым позарез нужно было узнать, что за растения им попались. И они нашли ответ
У многих, кто сталкивается с чем-то новым, включается их любознательный внутренний ребенок. Уж очень сильно хочется узнать, что же это за вещь такая: природное явление, гриб или растение. Особенно когда такую диковину нам дарят или мы находим это у себя во дворе.
Вот и герои нашей подборки горели желанием опознать свои дивные растительные находки. И мы в AdMe.ru тоже многие из них увидели впервые.
«Парень моей сестры подарил ей эти цветы. Что это вообще такое?»
- Флорист на проводе. Это декоративная капуста, гипсофила «миллионная звезда», эвкалипт голубой, гвоздика. © Educational_Nerve642 / Reddit
Очень странное на вид растение
- Так цветет агава. © PineappleNatural / Reddit
«Я понятия не имею, что это»
- Это Тревезия буркия. © Mc-Momster / Reddit
«Оставлен на нашем балконе предыдущими жильцами — мне нравятся цвета!»
- Это похоже на адениум тучный, но, скорее всего, искусственно выведенный гибрид. © meteoritehunter / Reddit
«Наткнулась в горах, кто-нибудь знает, что это?»
- Это представитель семейства розовых под названием Geum reptans. © MarsNeedsRabbits / Reddit
«Растение, которое я увидел во время прогулки по окрестностям»
- Это лоза «кошачий коготь». © Klekihpetra / Reddit
«Муж и дочь настаивают, что это цветение вишни, но я не согласна»
- Это цветущая айва. © portemanteau / Reddit
«Мой друг понятия не имеет, что это за растение появилось у него во дворе»
- Это Синяк Вильдпрета. © FlyingDiamond / Reddit
«Нашел это в высокогорье, он цвел всего один день»
- Он известен как тигридия павлинья. © fzt / Reddit
«Наткнулся вчера на такое. Что это на самом деле?»
- Это восточная скунсовая капуста. © sunny_saguaro / Reddit
«Мне попался этот красивый „цветок“, но я не знаю, что это такое»
- Это так называемый «имбирный улей». © portemanteau / Reddit
Кто это?
- Это вроде аризарум. © najakwa / Reddit
«Что это? Нашел в горах»
- Это растение-паразит, опыляемое муравьями. Подладанник желтый. © NotGeneralSaggyNuts / Reddit
А это что за растение?
- Моя бабушка всегда называла эти цветы «балеринами». Иначе — фуксия. © Licensedpterodactyl / Reddit
«Это дерево растет в саду недалеко от нашего дома. Не могу понять, что это такое»
- Моя мама называет это «летней снежинкой». Калина складчатая. © Quiarra / Reddit
«Это причудливый цветок моего друга, он называет его „Принц“. А как он называется на самом деле?»
- Это водосбор. © Hnocappe1 / Reddit
Что это за странное ярко-красное растение?
- Я думаю, это снежное растение! Саркодес. © crimpincasual / Reddit
«Впервые вижу этот цветок на своем заднем дворе»
- Кактус «рыбья кость», он же кактус «зигзаг», как мне кажется. © SharkyM / Reddit
«Что это за растительный объект такой в моей банке нута?»
- Он ядовит. Кажется, это дурнишник обыкновенный. © ultraadeline / Reddit
А какие странные растения попадались вам?
Фото на превью Saturnoz87 / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 почемучек, которым позарез нужно было узнать, что за растения им попались. И они нашли ответ
Поделиться этой статьёй