19 победителей чемпионата мира по интернет-комментариям (Ну, могли бы стать, если бы он существовал)

Есть люди, которые делают другим смешно, и чемпионат мира по комментариям в интернете мог бы собрать их вместе, чтобы все мы вдоволь посмеялись. Но пока такого турнира не существует, читайте про Джонни Деппа с AliExpress, гигантский алоэ и акул, которые не любят мемы, в нашей статье.

AdMe.ru публикует комментарии, которые точно заслужили бы награды, если бы соревновались за первое место в сетевом остроумии.

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А вы помните комментарии, которые заставили вас посмеяться? Отправляйте их нам, и мы вместе запилим новую крутую статью!

39 На склад!
9 Комментарии
  • 4 сентября 2018
  • 9
  • 28487

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