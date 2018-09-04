19 победителей чемпионата мира по интернет-комментариям (Ну, могли бы стать, если бы он существовал)
Есть люди, которые делают другим смешно, и чемпионат мира по комментариям в интернете мог бы собрать их вместе, чтобы все мы вдоволь посмеялись. Но пока такого турнира не существует, читайте про Джонни Деппа с AliExpress, гигантский алоэ и акул, которые не любят мемы, в нашей статье.
AdMe.ru публикует комментарии, которые точно заслужили бы награды, если бы соревновались за первое место в сетевом остроумии.
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А вы помните комментарии, которые заставили вас посмеяться? Отправляйте их нам, и мы вместе запилим новую крутую статью!