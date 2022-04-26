19 первых свиданий, которые не удались, зато истории о них получились просто огонь

Встретить своего человека непросто, и для этого иногда приходится выпить не одну чашечку кофе со странновато ведущими себя незнакомцами или любителями давать непрошеные советы. Зато истории о таких свиданиях всегда заходят на ура в компании друзей. Но подобные ситуации вовсе не означают, что следующий встреченный нами человек не окажется тем самым, единственным.

Мы в AdMe.ru думаем, что неудачные свидания — это не причина для того, чтобы отказаться от поисков любви, а просто очередной повод рассмешить близких. И вот вам свежая подборка таких историй. А в конце статьи вас ждет бонус — история о том, как неудачное свидание стало началом большой любви.

На первом свидании он долго копался в телефоне, потом показал мне фотку какой-то фитоняшки и сказал: «Давай такую из тебя сделаем?» Хотя он и сам был совсем не Аполлоном. © Suspiria / Pikabu

Он не дал мне посмотреть список блюд и сделал для меня заказ сам. Это были вода и «нежная курочка» из детского меню. Потом он съел половину моей порции и в это время так увлеченно говорил о себе, что кусочки курицы летели у него изо рта прямо мне в лицо. © EstetheAinur / Reddit

Я вез ее на ужин, когда в моем кармане завибрировал телефон. Смотрю на экран, а там сообщение, которое она отправила мне по ошибке: «Боже, он такой уродливый!» Я остановился на заправке, дал ей немного денег и попросил купить пару лотерейных билетов, а когда она вышла, я просто уехал. © Paynen_Sahrow / Twitter

Познакомилась с парнем в интернете, пригласил на свидание. Говорит: «Сейчас только ненадолго заедем в магазин запчастей». Ладно, хорошо. Он пошел что-то выбирать, а я минут 15 гуляла между полками, разглядывая ненужные мне товары, потом начала пятиться к выходу. Взяла такси и уехала домой. © Svetlana Ardentova

Когда он пригласил меня на свидание, он спросил, не хочу ли я пойти поужинать и какую еду я люблю. Я сказала: «Что угодно, только не суши». Он отвел меня в суши-бар и сказал, что надеется изменить мое мнение. © Xina123 / Reddit

Он пригласил меня в дом своих родителей. Сказал, что они приготовили ужин и он хочет разделить его с ними. Я была смущена тем, что на первом свидании мне предстоит познакомиться с его семьей, но этого не произошло. Вместо этого он принес мне тарелку в их гараж и сказал, что скоро вернется и мы пойдем прогуляться. Он ужинал с родителями, пока я сидела в гараже в одиночестве. К сожалению, я не ушла, свидание состоялось, и оно было худшим в моей жизни. © squisheekittee / Reddit

Она попросила сводить ее в кафе или уютный ресторан. Пришли. Девушка сказала, что с утра ничего не ела, и заказала много разной вкусной еды. Принесли счет, я его оплатил. И тут она выдает фразу: «Мы с тобой встречаться не будем. Ты не в моем вкусе. А за ужин спасибо». © jlian59 / Pikabu

Она на полном серьезе пыталась убедить меня в том, что она реинкарнация пиратки Энн Бонни, жившей в XVII веке. © Richard_Howe / Reddit

Пришел вместе с мамой, не сказал ни слова. Говорила его мама. Полный допрос о семье, происхождении, здоровье... На слово мне не поверили, отправили за справками. Я сказала, что прямо сейчас начну их собирать, и удалилась. Вслед мне сказали: «Поторопись, деточка! Ты у нас не одна такая!» Я в жизни так не торопилась, как тогда, стремясь поскорее уйти оттуда! © Наталия Зенкова

Наталия Зенкова Он сказал мне, что моя работа (в то время я работала помощником сварщика) — это «пустая трата времени». И я должна стать стоматологом-гигиенистом, потому что это профессия, у которой есть будущее. © SpaceOctopus94 / Reddit

Он пригласил меня на свидание, на котором я просто должна была сидеть и смотреть, как он катается на скейтборде. © entrapta_embodied / Reddit

Заехал за ней, а она говорит: «Поехали быстрее, мой муж скоро вернется. Не волнуйся, мы разводимся, но я не хочу, чтобы он увидел меня на свидании с другим парнем». © unknown author / Reddit

Одно из самых странных свиданий в моей жизни было таким. Он говорил исключительно о том, что не верит, что раньше люди путешествовали на деревянных кораблях. Потому что, внимание: «А куда все эти корабли тогда делись?» © Наталья Басилова

Наталья Басилова Мне написала незнакомая девушка и предложила встретиться. Когда я пришел в кафе, она была там с ребенком. Она оставила его мне, а сама пошла в туалет. Через 15 минут я заволновался и попросил официантку проверить, все ли с ней в порядке. В туалете ее не было. У меня не было ее телефона, и официантка помогла мне вызвать полицию. Когда я шел к машине, я неожиданно увидел эту девушку в кафе с другим парнем. Оказывается, мне предназначалась роль няни, пока он ходила на настоящее свидание. © realityisoverwhelmin / Reddit

Написала в тиндере девушка. Поболтали, пишет: «Мороженого хочу». Было около полуночи, но я отвечаю: «Без проблем». Договорились, заехал за ней. Зашли в супермаркет, а она как давай там набирать — продукты, бытовую химию. Еще и улыбается, мол, извини, что такое странное свидание. А на кассе спрашивает удивленно: «Ты что, не заплатишь?» Я отвечаю: «Вроде речь только о мороженом шла». Заплатила сама и говорит: «Отвези меня домой». И выходя из машины: «Если денег нет, сиди дома». © DJDriver / Pikabu

Он позвал меня к себе домой, написал адрес, чтобы на такси приехала. По пути попросил купить еды. Я, наивная дурочка, так и сделала. Дескать, он же очень устал после работы. А он все сожрал и уснул. Я уехала. Он еще потом удивлялся, почему я не хочу повторить такой прекрасный вечер. © Scoropeya / Pikabu

Она вынула свой планшет и попыталась убедить меня купить страховку. © IndigoldWeM / Reddit

Самое ужасное свидание было, когда он сделал мне предложение при первой личной встрече. С кольцом и букетом, все как положено. До этого мы 2 недели общались в соцсетях, а он уже придумал имена нашим детям и сказал, что я поеду с ним жить в Норильск. © zlayanetanya / Twitter

У меня тоже было как-то неудачное свидание. Я облагородилась духами и туманами (чулками, вечерним платьем, макияжем) и рванула сквозь вьюги (вызвала такси). А в итоге застряла в лифте своего дома с одним стареньким дедушкой, который мне 2 часа рассказывал о своей карьере в НИИ. © ITGIRL9898 / Twitter

Бонус

В 7-м классе пошла с мальчиком в кино. У кассы он спросил: «А у тебя деньги есть?» Я заплатила за себя, но подумала: «Фу какой». С тех пор не расставались. Он оказался идеальным... Просто мама денег не дала. © IvanN51921065 / Twitter

