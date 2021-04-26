19 переписок, в которых родственники предстали во всей своей красе

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Семейные чаты и переписки с родственниками — неиссякаемый источник перлов. Только родные люди могут быть друг с другом такими искренними, ни капли не стесняться своих недостатков и по-доброму подтрунивать над проколами близких.

Мы в AdMe.ru любим читать чужие семейные переписки. Но только в том случае, если пользователи сами выставили их на всеобщее обозрение.

19. Бабушка vs. современные технологии — 1:0

18. «Мама спросила, как ставить смайлики в WhatsApp. Я показал, но она решила, что это все лишнее»

17. Утро начинается не с кофе

16. Все мы иногда немножко Лена

15. «Сестра прислала очень важное сообщение о моей кошке»

14. Звучит так, будто у нее есть план и она наконец-то идет к мечте

13. «Жена шарит в стартапах»

12. Папы такие папы

11. Подбор слов — искусство тонкое

10. В каждом семейном чате

9. Хоть какие-то бонусы от болезни

8. Когда сын — шантажист 80-го уровня

7. Мать года, переписка года

6. Это, между прочим, тоже непросто

5. «Поставил новое фото в мессенджере. Спасибо, ма»

4. Это так мило...

3. А мама тоже умеет подшутить

2. Когда утром начались месячные

1. Теперь, похоже, 3 кота