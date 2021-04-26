19 переписок, в которых родственники предстали во всей своей красе
Семейные чаты и переписки с родственниками — неиссякаемый источник перлов. Только родные люди могут быть друг с другом такими искренними, ни капли не стесняться своих недостатков и по-доброму подтрунивать над проколами близких.
Мы в AdMe.ru любим читать чужие семейные переписки. Но только в том случае, если пользователи сами выставили их на всеобщее обозрение.
19. Бабушка vs. современные технологии — 1:0
18. «Мама спросила, как ставить смайлики в WhatsApp. Я показал, но она решила, что это все лишнее»
17. Утро начинается не с кофе
16. Все мы иногда немножко Лена
15. «Сестра прислала очень важное сообщение о моей кошке»
14. Звучит так, будто у нее есть план и она наконец-то идет к мечте
13. «Жена шарит в стартапах»
12. Папы такие папы
11. Подбор слов — искусство тонкое
10. В каждом семейном чате
9. Хоть какие-то бонусы от болезни
8. Когда сын — шантажист 80-го уровня
7. Мать года, переписка года
6. Это, между прочим, тоже непросто
5. «Поставил новое фото в мессенджере. Спасибо, ма»
4. Это так мило...
3. А мама тоже умеет подшутить
2. Когда утром начались месячные
1. Теперь, похоже, 3 кота
А у вас с родственниками случались подобные переписки?
Фото на превью foxography / Pikabu
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