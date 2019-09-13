19 переписок с водителями такси, за которыми скрываются целые истории
Сейчас многие люди заказывают такси через мобильные приложения. Как правило, так гораздо удобнее, быстрее, еще и сразу видно, кто водитель и на какой машине он приедет. А еще это позволяет ожидающим пассажирам вести переписку с теми самыми водителями. Нередко их общение получается таким, что хоть стой, хоть падай. Как, например, в случае с таксистом, ожидающим клиента на пустыре.
AdMe.ru обожает людей, которые просто терпеть не могут скучные диалоги. Вот 19 реальных случаев из жизни.
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А вы общаетесь в чате с водителем такси во время ожидания его приезда? Случались ли с вами подобные смешные диалоги?
Фото на превью prik0list.ru / instagram