19 переписок с водителями такси, за которыми скрываются целые истории

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Сейчас многие люди заказывают такси через мобильные приложения. Как правило, так гораздо удобнее, быстрее, еще и сразу видно, кто водитель и на какой машине он приедет. А еще это позволяет ожидающим пассажирам вести переписку с теми самыми водителями. Нередко их общение получается таким, что хоть стой, хоть падай. Как, например, в случае с таксистом, ожидающим клиента на пустыре.