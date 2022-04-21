19 переписок из серии «А ведь кто-то реально это обсуждает»
Ведение переписки — искусство тонкое. Кто-то использует мессенджеры по делу и обдумывает каждое сообщение, чтобы максимально четко и лаконично донести свою мысль. Другие готовы вести пространный диалог на любую, даже непредсказуемую тему, подолгу не парясь над формулировками. Именно в их смартфонах и появляются шедевральные скриншоты, будто специально созданные для нашей подборки.
Мы в AdMe.ru решили в очередной раз подсмотреть содержимое чужих мессенджеров — с согласия их владельцев, разумеется. А в бонусе притаился диалог с роботом-помощником, который создал анекдотичную переписку вместо хозяина.
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Бонус: иногда в соревнованиях по чувству юмора побеждают роботы
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А вы предпочитаете переписываться по делу или любите часами чатиться ни о чем?