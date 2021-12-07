19 парней, которые свили себе уютные гнездышки всем стереотипам назло

Как-то так повелось, что когда мы слышим слова «холостяцкая квартира», то обычно представляем себе неуютное жилище, которому срочно требуется «женская рука». Но герои нашей статьи своим примером доказывают, что это все глупые стереотипы и мужчины могут обставить свой дом не хуже многих дизайнеров.

Мы в AdMe.ru впечатлились фотографиями уютных гнездышек, которыми мужчины по всему миру не побоялись похвастаться в интернете.

«Переживаю развод. Я решил, что не буду превращать квартиру в типичную „холостяцкую берлогу“»

«Я всегда сначала расставляю предметы искусства и растения, а затем добавляю аксессуары — книги, лампы и все такое»

«Развелся. Переехал в крошечную квартирку. Было весело обустраивать ее только для себя»

«Моя студия»

«Наконец-то закончил обставлять свою гостиную»

«Только что переехал. Впервые живу без соседей по комнате или без второй половинки. Наконец-то получил возможность обставить квартиру в стиле 70-х»

«Мне так нравится уютный вид моей квартиры»

«Впервые после развода я горжусь своим жилищем»

«Наконец-то переехал в новую квартиру»

«Я 36-летний писатель. Моя квартира в Чили выглядит немного мультяшно, но я ее люблю»

«Это моя первая за 28 лет жизни отдельная квартира. Украсил ее сам, чувствую себя отлично»

«Недавно развелся и впервые живу один после 25 лет»

«Набрался смелости и покрасил свою крошечную спальню в Нью-Йорке. Нисколько не жалею об этом. Все белое заставляло меня чувствовать себя как в клетке»

«Последние полтора года я медленно совершенствовал свое жилище»

«Ничего особенного, но я люблю свой дом»

«Пока я был на работе, бывшая жена вынесла из дома все вещи. Это первая комната, в которой я снова могу чувствовать себя как дома»

«Кажется, моей гостиной чего-то не хватает. А еще говорят, что она слишком девчачья»

«Моя гостиная перед установкой рождественской елки»

«Сейчас живу один, бывшая съехала, и я наконец-то могу свободно распоряжаться своим пространством. Сшил шторы, и теперь моя гостиная выглядит так, как я хочу»