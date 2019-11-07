19 открытий пользователей сети, которые Нобелевская премия проигнорировала, а мы не смогли

60 4 44 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Для того чтобы сделать какое-нибудь открытие и привлечь к нему внимание общественности, не так уж и обязательно становиться ученым. Можно пойти иным путем: перечитать все книги и пересмотреть все фильмы про Шерлока Холмса и научиться у него искусно подмечать детали. После этого практически каждая поездка в общественном транспорте, мытье посуды или просмотр телевизора будут сулить вам неожиданные открытия.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 19 точных наблюдений пользователей сети, от зорких глаз которых ничто не ускользнет. Что-то из этого заставит вас всерьез пораскинуть мозгами, с чем-то же вы просто молча согласитесь.

1. «Конспирологическая теория: Шайя Лабаф потерял интерес к актерству, затих на пару лет и вернулся в образе рэпера Пост Малона»

2. На то Конан и варвар

3. «Как такое вообще возможно, чтобы восковая фигура Марка Цукерберга в музее мадам Тюссо выглядела реалистичнее самого Цукерберга»

4. Как же быстро растут чужие дети

5. «Президент Ирландии Майкл Хиггинс выглядит как Дэнни Де Вито, играющий роль Берни Сандерса»

6. Амбидекстрам не понять

7. «Скажите, пожалуйста, кто из раза в раз заставляет этих бедных ребят лезть в бассейн в костюме?»

8. Глубоко копнул

9. Если перевернуть логотип Chicago Bulls, то можно увидеть робота, совокупляющегося с крабом

10. Правда, о которой все молчат

11. «Скажите, как им это сошло с рук?»

12. Народная мудрость 2.0

13. «Моя девушка использует спойлер автомобиля как обеденный стол»

14. С этим даже не поспоришь

15. Киану Ривз и Хоакин Феникс в 1989 году и сейчас. Кажется, один из них забыл постареть

16. С 4 минутами он, конечно, погорячился — хватит и 30 секунд

17. «Вы когда-нибудь задумывались о том, что группа Panic! At the Disco выглядела именно так, когда пела: „Тебя до сих пор бросает в пот при мыслях обо мне? Это обо мне ты думаешь в постели?“»

18. Вы все еще думаете, что от интернета нет никакой пользы?

19. «Если эти четверо снимутся в одном фильме, то мы никогда не узнаем, кто из них кто»

Как у вас обстоят дела с наблюдательностью? Часто ли вы замечаете вещи, на которые большинство людей не обратило бы внимание?