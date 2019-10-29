19 открытий от людей, чьей внимательности можно только позавидовать

26 2 34 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Не только ученые делают ошеломительные открытия, но и обычные люди. Но касаются они, конечно, не биологии или химии, а повседневных вещей: любимых с детства мультиков, коварных особенностей родного и иностранных языков и даже родинок домашних животных! А вы замечали, что смотрите в один глаз, а не в оба, когда с кем-то говорите?

Мы в AdMe.ru удивлялись каждому найденному факту и решили поделиться с вами небанальными наблюдениями пользователей сети.

А помните, в мультике дядя Степа победил в забеге и все на трибунах радовались этому и обнимали друг друга, а одному пары не досталось, и он обнимал сам себя?

И не «клеим», а «ставим»

Каждый хотя бы раз думал об этом во время диалога

Как «незаметно» зацензурить бутылку вина и сигарету в «Симпсонах»

Нужно запретить переснимать мультфильмы детства

Огурец под ультрафиолетом

Взрослым всегда смотришь мультики немного по-другому

«У нас с котом одинаковые родинки»

И так каждое путешествие!

Чтобы стать свидетелем такого события, нужно просто взять с собой старый телефон

«Скачал модель статуи Свободы и случайно обнаружил, что она стоит ногой на цепи от кандалов. Не знал»

А потом говорят, что парни менее внимательны, чем девушки

«Это не только у меня так?!»

Перевернутая видеосъемка летучих мышей напоминает неуклюжие танцы на школьной дискотеке

Когда не нужно на работу, сразу легче встается

Это утверждение подходит практически ко всему на свете

Есть люди, которые выкрутятся из любых ситуаций

Учишь язык и даже не подозреваешь...

Селекция, о которой многие из нас не догадывались