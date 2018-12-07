19 отцовских проделок, от которых становится одновременно неловко и смешно
Если и есть в этом мире что-то, в чем нашим папам нет равных, так это разного рода чудачества. Подколоть при каждом удобном случае маму — всегда пожалуйста, выдать некий перформанс на людях, чтобы дети сгорели со стыда, — да без проблем. Безусловно, все эти поступки продиктованы их своеобразным чувством юмора и безграничной любовью. Так что нам остается только смириться с этим.
AdMe.ru нашел на просторах сети 19 отцов, которые могли бы прямо сейчас стать героями какого-нибудь семейного ситкома.
1. Когда папа — тот еще стратег
2. «Отец поспорил с дочерью, что сможет вытереть воду с пола до того, как она коснется его вилкой»
3. «Папа решил немного украсить офис, а его шеф сказал, что уволит его, если он немедленно не снимет это»
4. «Попросила мужа убрать в холодильник ужин, а он засунул туда всю мультиварку целиком»
5. «Я оставил папе ключи, чтобы он во время моего отъезда кормил кота, но он их потерял и кормил кота через отверстие для почты»
6. «Как-то раз папа решил поменяться ролями со своим старым напарником»
7. Новая глава в извечной проблеме отцов и детей
8. «Первая встреча папы с Космо. Кажется, они теперь не разлей вода»
9. А ваш отец тоже на все сообщения отвечает просто «ок»?
10. «Мой муж — идиот. Когда я сошла с самолета, мой сын держал вот такую табличку»
«С возвращением из тюрьмы, мама».
11. Совпадение? Не думаю
12. «Папа и его новая малышка по кличке Персик»
13. «Муж подарил мне на день рождения картину со всеми моими малышами. Я в восторге!»
14. Папа-блогер — горе в семье
15. «Папа решил примерить на себя образ Гринча»
16. «Вот как папа выкидывает мусор. Всегда одно и то же»
17. Папа плохого не посоветует
18. «Папа ежедневно присылает мне фото кота с прикольными подписями от его лица. А сегодня еще и это»
19. «Мы только что посмотрели „Суперсемейку“, и я сказал ей, что у нас тоже есть суперспособности: я умею летать, мама — становиться невидимой, а ее дар — громко пукать. Она расстроилась»
А как обстоят дела с чувством юмора у вашего отца? Часто ли вам приходится сталкиваться с подобными выходками?
Фото на превью Lizzytrizzy / Twitter