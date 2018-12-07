19 отцовских проделок, от которых становится одновременно неловко и смешно

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Если и есть в этом мире что-то, в чем нашим папам нет равных, так это разного рода чудачества. Подколоть при каждом удобном случае маму — всегда пожалуйста, выдать некий перформанс на людях, чтобы дети сгорели со стыда, — да без проблем. Безусловно, все эти поступки продиктованы их своеобразным чувством юмора и безграничной любовью. Так что нам остается только смириться с этим.

AdMe.ru нашел на просторах сети 19 отцов, которые могли бы прямо сейчас стать героями какого-нибудь семейного ситкома.

1. Когда папа — тот еще стратег

2. «Отец поспорил с дочерью, что сможет вытереть воду с пола до того, как она коснется его вилкой»

3. «Папа решил немного украсить офис, а его шеф сказал, что уволит его, если он немедленно не снимет это»

4. «Попросила мужа убрать в холодильник ужин, а он засунул туда всю мультиварку целиком»

5. «Я оставил папе ключи, чтобы он во время моего отъезда кормил кота, но он их потерял и кормил кота через отверстие для почты»

6. «Как-то раз папа решил поменяться ролями со своим старым напарником»

7. Новая глава в извечной проблеме отцов и детей

8. «Первая встреча папы с Космо. Кажется, они теперь не разлей вода»

9. А ваш отец тоже на все сообщения отвечает просто «ок»?

10. «Мой муж — идиот. Когда я сошла с самолета, мой сын держал вот такую табличку»

«С возвращением из тюрьмы, мама».

11. Совпадение? Не думаю

12. «Папа и его новая малышка по кличке Персик»

13. «Муж подарил мне на день рождения картину со всеми моими малышами. Я в восторге!»

14. Папа-блогер — горе в семье

15. «Папа решил примерить на себя образ Гринча»

16. «Вот как папа выкидывает мусор. Всегда одно и то же»

17. Папа плохого не посоветует

18. «Папа ежедневно присылает мне фото кота с прикольными подписями от его лица. А сегодня еще и это»

19. «Мы только что посмотрели „Суперсемейку“, и я сказал ей, что у нас тоже есть суперспособности: я умею летать, мама — становиться невидимой, а ее дар — громко пукать. Она расстроилась»

А как обстоят дела с чувством юмора у вашего отца? Часто ли вам приходится сталкиваться с подобными выходками?