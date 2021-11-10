19 отцов, которые доказали, что с настоящим батей не соскучишься

Мужчины и женщины ведут себя по-разному в одинаковых ситуациях, и родительство в этом плане не исключение. Мамы хороши по-своему, а у пап собственные сильные стороны и небольшие слабости, которые только радуют и умиляют.

Мы в AdMe.ru уверены в том, что быть папой ничуть не легче, чем мамой. И сегодня в нашей подборке отцы, которые стараются изо всех сил, хотя иногда вводят своих детей в замешательство.

«Дочь подарила на день рождения и настойчиво спросила, не хочу ли я надеть их сегодня. Что ж, пришлось надевать»

«Мой отец — самый загадочный мужчина на свете. Вот что он этим хотел сказать?»

«Мой батя перемалывает малину с сахаром шуруповертом. Как вам такой миксер?»

«У ребенка в школе был парад костюмов. Чей-то папа все неправильно понял. Но так даже лучше»

Вот что значит батин юмор

С девушкой уже давно встречаемся. Решили жить вместе, пришел забирать ее к себе. Папа девушки отдавал чемодан с ее вещами и вдруг прошептал мне на ухо: «Теперь это твое проклятие». © Подслушано / Ideer

"У папы проблемы с организацией пространства. Я открыл шкафчик и увидел это. Вот и что ему сказать?

«И это мой папа»

«Мой отец: „В моем доме никогда не будет собак!“ Также отец...»

А ваш папа так делал?

Раз в год папа заходит в мою комнату с видом потерявшегося путника. Спрашивает, нет ли у меня карбюратора/ дедушкиной сберкнижки/ шурупов/ болгарки/ его свадебного костюма/ видеокарты из 2008 года/ его школьной тетради. Потом в сердцах говорит: «Да у тебя никогда ничего нет!» — и уходит. © Wizard_Severus / Twitter

«Батя пришел перекусить ко мне на работу. Вот мои чаевые»

«Все родственники: „Творчество твое — ерунда, и цветы твои тоже ерунда“. Но папа всегда поддержит»

«Папа уехал в отпуск и оставил мне 3-страничную инструкцию к коту»

«Я второй день сижу в комнате грустная. Батя проходит мимо, зыркает на меня, возвращается, кладет вот это на диван, гладит по голове и уходит»

«Мой папа редко готовит»

Когда папа немного невнимательный

Мне было тогда лет 8. Мы с папой после поездки на дачу заехали на море. Поплавали, стали уезжать с пляжа, и машина забуксовала. Папа велел мне выйти. Подбежали молодые ребята и, толкая машину, помогли ему выехать. Наконец папа выбрался и... уехал! А я, 8-летняя девочка, бежала за машиной изо всех сил, крича «Папа!», но он не увидел. Стою рыдаю, подходит девушка и говорит: «Не переживай, он сейчас вернется». Так и было. Он заметил, что я ему не отвечаю на вопросы, и развернулся. © Подслушано / Ideer

«Обожаю папино чувство юмора»

«Приехал к отцу. Это все, что есть в его ванной»

«Папа устал от того, что коллеги постоянно берут его чашку. Что ж, он нашел выход»

«Довожу до вашего сведения, что у владельца этой кружки герпес».

Самоуверенность, к которой хочется стремиться