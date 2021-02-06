19 остроумных комментариев от тех, кто одной фразой способен вывернуть смысл сказанного наизнанку

Некоторые посты в интернете как будто созданы для того, чтобы стать темой для шуток. По крайней мере, так считают те, кто обожает игру слов и не может без того, чтобы не высказать свое мнение по любому поводу и не ввязаться в каждый сетевой спор. А мы и рады посмеяться над их выдумками про 2 финских языка, коварные носки и приступ сезонной эйфории у шиномонтажников.