19 остроумных комментариев от тех, кто одной фразой способен вывернуть смысл сказанного наизнанку
Некоторые посты в интернете как будто созданы для того, чтобы стать темой для шуток. По крайней мере, так считают те, кто обожает игру слов и не может без того, чтобы не высказать свое мнение по любому поводу и не ввязаться в каждый сетевой спор. А мы и рады посмеяться над их выдумками про 2 финских языка, коварные носки и приступ сезонной эйфории у шиномонтажников.
Мы в AdMe.ru считаем, что провести день без 5 минут здорового смеха — это провести его впустую, и не устаем искать поводы повеселиться на полную катушку. Вот вам почти 2 десятка поводов сразу.
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А какой ваш комментарий в интернете собрал кучу лайков?
Фото на превью marinakravets / Instagram, Battttttttmannnn / Pikabu, ZROS / Pikabu