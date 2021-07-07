19 обычных людей, которые просто берут и творят добро без всякой показухи

Многие твердят, что люди стали черствыми. Но только верить в это не стоит, ведь на самом деле помочь в трудную минуту может и случайный прохожий, и бывший муж с соседом. А подрастающее поколение, вопреки всем стереотипам, очень даже легко может потратить заветные накопления, чтобы оказать помощь четвероногому другу.