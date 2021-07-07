19 обычных людей, которые просто берут и творят добро без всякой показухи
Многие твердят, что люди стали черствыми. Но только верить в это не стоит, ведь на самом деле помочь в трудную минуту может и случайный прохожий, и бывший муж с соседом. А подрастающее поколение, вопреки всем стереотипам, очень даже легко может потратить заветные накопления, чтобы оказать помощь четвероногому другу.
Мы в AdMe.ru просто-таки зачитались историями о людях, которые запустили тот самый бумеранг добра и сделали этот мир немного лучше.
- Как-то раз в детстве захотелось написать письма своим подружкам, которые живут на соседних улицах. Написала, смастерила конверты из цветной бумаги, подписала. О марках, разумеется, и не подумала. Опустила в почтовый ящик, который висел у нашего подъезда. И на следующий день подружки получили свои письма! Без марок, в красных кривеньких конвертах из цветной бумаги... Никогда с тех пор наша почта меня так не радовала. © Подслушано / Ideer
- Стояла сегодня в магазине. Два мальчика лет по 8 с кучкой мелочи просили продать им лимонад, только чтобы похолоднее был (в такую жару сейчас все просят чего-то холодного, а лимонады здесь шикарные). И тут к этим мальчикам прибежала девочка, тоже их возраста. Рассказала, что там щеночек маленький сидит. Так они сразу же отменили покупку лимонада и попросили собачий корм. Еще и спросили, хватит ли им на бутылочку простой воды. Продавец дал им корм, воду, и они пошли щеночка подкормить. Аж вера появилась в молодое поколение. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз закончился бензин, еле успел залететь на заправку на своем мотоцикле. И тут понимаю, что кошелька у меня с собой нет. Но одна женщина увидела, как я растерянно шарю по карманам, и предложила оплатить мой бензин! Я взял только на $ 5, мне этого хватило, но сам факт! Это очень много для меня значило. © Unknown author / Reddit
- Звонит сейчас сосед по участку и говорит: «Соберите у меня клубнику, а то пропадет ведь. А вы варенье сварите и так поедите». Мужику лет 55, остался без жены, да и дети уже выросли. Живет один и по привычке сажает немаленький такой огород. И клубника у него шикарная, и малина. И виноград каждый год — загляденье! А вот девать некуда. Дети редко приезжают, что-то с собой увозят. Да только каждый день на грядках что-то созревает.
И вот уже несколько лет этот сосед просто выставляет на улицу маленький стол, а на нем — все сезонное: то ягода спелая, то картошка молодая, то помидоры ароматные. А рядом листок с надписью «это бесплатно» и пакетики чистые приготовлены. © anahronizm / Pikabu
- Работаю официантом. Больше всего мне запомнилась одна клиентка. Зашла, села за столик, рассматривает меня и чуть ли не плачет. Решил поинтересоваться, в чем же дело. Она смогла улыбнуться и сказала: «Мне сегодня 50. У меня юбилей. Но никому нет дела. Сын забыл, дочь далеко, даже не позвонила, а муж меня бросил в прошлом году. Даже подруга лучшая не позвонила!» Мне стало ее настолько жалко, просто по-человечески. Взял за свой счет небольшой торт у нас в заведении, мы с ребятами вставили в него свечи, вышли в зал и торжественно спели «Happy birthday!». Лицо женщины нужно было видеть! Она вся светилась от счастья, заплакала, но задула свечи и загадала желание. Удивительно то, что даже люди, которые обедали в заведении, решили поучаствовать. Поздравляли, аплодировали, а какой-то мужчина вообще счет ей оплатил. Женщина каждому выразила свою благодарность и ушла вечером домой счастливой. Добро объединяет. © Палата № 6 / VK
- Некоторые вещи я никогда не забуду. Например, когда я была маленькой, у нас было очень туго с деньгами. Видевшая все это соседка частенько приглашала нас с сестрой к себе выпить чаю или позавтракать перед школой. И еще каждую зиму вязала нашему семейству теплые носки и свитера с пледами. © deekochana / Reddit
- Однажды зимой моя машина забуксовала на нечищеной парковке. Задние колеса прокручивались в снегу. Лопатки у меня не было, я стала откапывать их щеткой, но безуспешно. И вдруг рядом затормозил фургончик, оттуда выскочил парнишка-водитель. Достал дорожную лопатку, откопал колеса. Дождался, пока я смогу выехать, и только потом уехал. Где-то по дорогам Москвы ездит принц на белом фургончике! © Елена Гайворонская / Facebook
- В 2000 году я была некрасивой 15-летней девчонкой. У моих одноклассниц давно уже водились ухажеры, а я страдала, что никто и никогда мной не интересовался. В то лето как-то выносила рано утром из дома мусор, и тут вдруг из проезжающей мимо машины какой-то парень прокричал мне: «Красавица! Ты так прекрасна!» И столько души он вложил в голос и улыбку. Самооценка навсегда взлетела до небес, и в зеркале по приходе домой я разглядела симпатичную девушку. Я не знаю, кто он, но спасибо ему огромное! © Подслушано / Ideer
- В детстве у меня развился ревматизм и поэтому приходилось торчать дома целыми месяцами, чтобы точно выздороветь. Так вот, когда наша соседка об этом узнала, то приготовила для меня целую кастрюлю куриного бульона. Он был нереально вкусным! А мама, кстати, до сих пор считает, что именно доброта и забота, которую соседка вложила в этот бульон, помогли мне выздороветь. © Back2Bach / Reddit
- Однажды я закупилась детским питанием в торговом центре и уже шла с пакетом к выходу после эскалатора, как вдруг фирменный пакет разошелся по шву на дне и все покупки живописно разлетелись по полу. И вот стою я, растерянная, баночки в разные стороны раскатываются, спасибо хоть, что не разбилась ни одна. Пока я соображала, как связать предательский пакет, чтобы можно было все донести до дома, подбежали несколько человек, помогли все собрать, а одна женщина спросила, есть ли у меня запасной пакет. Когда оказалось, что нет, она дала мне свой. Через пару минут все уже было собрано и я могла спокойно идти дальше. Я думала, что люди просто будут проходить мимо, не обращая внимания, и была очень рада, что ошиблась. Вроде бы это такая мелочь, ерунда, но на душе было так тепло. © Seagullwing / AdMe
- Как-то обедал в одной кафешке. Понял, что там забыл ключи от машины на подносе. Прибегаю обратно, спрашиваю у сотрудника, мол, не откладывали ли их куда-то. Ответ — нет. Еще и минуту назад весь мусор выбросили. Ну я выхожу на улицу, звоню отцу, чтобы уточнить, если ли запасной ключ. Тоже говорит — нет. Естественно, я расстроился, ведь понимаю, что сейчас придется рыться в этом выброшенном. Подхожу к мусорке и вижу, что тот самый паренек-сотрудник уже ищет мои ключи в контейнере! И да, в итоге нашел. Он просто сделал все, что было в его силах. До сих пор ему благодарен. © merztoller / Reddit
- Несколько лет назад ехал в автобусе в аэропорт. Мелких денег не было, а крупные водитель не принимал. И незнакомый мужик просто оплатил проезд, крупные не взял. © Алексей Федунов / Facebook
- Под ветеринарной клиникой 2 недели назад нашли собаку: уже старая, глаза перепуганные, привязана к перилам, и рядом записка. В ней было написано, что девушка (хозяйка собаки) потеряла родителей, осталась совсем одна, на фоне этого у нее развилась депрессия, начались какие-то проблемы с ногами, ей прямо очень сложно ходить. Она выходит из дома раз в неделю, а может и раз в 2 недели. Не хотела мучить собаку, поэтому оставила с надеждой, что попадет в добрые руки, и с просьбой позаботиться. Собачку в итоге забрала моя знакомая. Животинка уже у нее дома обжилась, не выглядит такой напуганной. Но на этом добрые поступки не закончились. Уже на второй день отыскали автора записки и кто чем мог помогли: скинулись деньгами на лечение, некоторые вызвались помогать по дому немного. Навестили — дверь нам открыла девушка лет 22 на костылях. Сейчас ею занимаются, ей стало чуть лучше, она очень-очень благодарна, плакала от счастья. Моя знакомая иногда приходит к ней с собакой, чтобы они повидали друг друга. А мне просто так радостно от этой истории, потому что посмотрите, какие добрые и ответственные у нас люди, в беде не бросят. Сердце радуется. © Палата № 6 / VK
- В моей родной деревне сгорела библиотека, там это практически единственное культурное место. Помещение выделили, а вот с книгами беда прямо. Я сделала объявление о сборе книг, и буквально за 4 дня их было собрано около 500 штук. У меня даже место в квартире закончилось, но подключилась одна городская библиотека с помощью о сборе и транспортировке. А люди все несут и несут книги! © Подслушано / Ideer
- Летела на самолете с 2-летним сыном, он без места, у меня на руках. Уснул. А я не могу открыть откидной столик, чтобы позавтракать. Но когда на вопрос бортпроводника отказалась от еды, мой сосед сказал, что не позволит мне остаться голодной, и поставил мой поднос рядом со своим, на свой столик, чтобы я смогла поесть одной рукой (другой сына держала). 8 лет прошло, до сих пор помню. И еще после того же рейса мне вынесли у трапа коляску в сложенном виде. А сын спит у меня на руках, и, чтобы разложить коляску, мне нужно ребенка на холодный пол положить. Так вот, один из пассажиров (заметьте, не работник аэропорта) разложил мне коляску, чтобы я спящего ребенка уже в коляску положила. Такие вот добрые дела очень помогают вернуть веру в человечество. Стараюсь тоже так помогать. © Irina Ceruti / Facebook
- Мой отец всегда учил меня не оставлять человека в беде: не проходить мимо лежачего, заступаться за слабых, помогать материально или физически тому, кто в этом нуждается. Я вырос именно таким человеком, всегда пытаюсь помочь, но сейчас не об этом. Речь об отце. В нескольких кварталах от его работы находится детский реабилитационный центр для больных ДЦП. И часто после работы он подъезжает туда, чтобы подобрать чьих-то мать, отца или бабушку с ребенком, которые выходят из этого центра, и бесплатно отвезти их в любую точку города, чтобы они хотя бы на такси сэкономили. Узнал я об этом случайно лет 5 назад от моего знакомого. Отец не знает, что я знаю, сам он об этом никому не рассказывает. Да, многим это покажется таким пустяком, но для меня мой отец — герой! © natsval / Pikabu
- У меня случился очень тяжелый развод со вторым мужем, еще и без работы осталась. А нужно было платить за машину, страховку, вот это все. Так вот, какой-то незнакомец анонимно прислал мне точную сумму, которую я должна была заплатить! И записка еще такая со смайликом. Честно, я просто плакала от счастья, потому что без машины не смогла бы найти работу. А спустя годы, когда жизнь уже наладилась, по какому-то поводу я получила записку с благодарностью от жены первого мужа. И в этой записке был смайлик — да, такой же! Вот так мой первый бывший муж со своей женой помог мне пережить разрыв со вторым. © Candy Welsh-Payne / Quora
- Ехала недавно в автобусе. Ну и сидела там девушка. Молодая такая, с рюкзаком. Видно, что класс 9–10-й. Всю дорогу ехала невероятно грустная. На одной из остановок выходил дедуля. Перед тем как сделать это, он встал у выхода, дал этой девушке шоколадный батончик и выдал: «Ты чего грустишь? Еще вся жизнь впереди, в старости будешь грустить! А сейчас улыбнись, ведь жизнь прекрасна!» Я ехала еще недолго, но заметила, что девушка повеселела, даже улыбалась. Все-таки в этом мире жить намного легче, если вокруг есть люди с доброй душой! © Палата № 6 / VK
Мы уверены, что и у вас в запасе есть история, которая вернула веру в человечество. Как это было?
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