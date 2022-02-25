19 обычных, казалось бы, фото, от которых по спине проносятся табуны мурашек

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Многие из нас в темноте принимали одежду, лежащую на стуле, за человека. А уж сколько людей пугались манекенов или домашних питомцев, уставившихся непонятно куда. Что уж говорить о таинственных отпечатках на входной двери, которые и человека со стальными нервами могли бы вывести из равновесия.

Мы в AdMe.ru придерживаемся рациональных взглядов на вещи, но иногда любим пощекотать себе нервишки. Поэтому рискнули всмотреться в пользовательские фотографии, от которых душа уходит в пятки.

«Подловил этого парня, когда он пялился на меня сегодня вечером. Я реально испугался!»

«Просто велосипед моей дочери в темноте»

«Сегодня утром я включил телевизор и вышел из спальни. Когда вернулся, на экране было это»

Надпись на экране: «Меня устроишь и ты».

«Ключевая, 4-я миска для мороженого была утеряна, навсегда изменив смысл надписей и атмосферу»

Надписи на мисках: «Я кричу», «Ты кричишь», «Мы все кричим». На недостающей было написано «For ice cream» («Для мороженого»). Юмор надписей основан на созвучии «I scream» («я кричу») и «ice cream» («мороженое»).

«Не могу оторвать взгляд от отпечатка уха, который кто-то оставил на нашей стеклянной двери, ведущей на задний двор»

Пф-ф, нужно было просто оставить окна открытыми. Тогда они могли бы все слышать и им не нужно было бы прижиматься к стеклу. © Av3rageG4tsby / Reddit

«Случайно сфотографировал обложку альбома для какой-нибудь инди-группы»

«Пошел вынести мусор и заметил странные полосы на снегу. Они были по всему заднему двору. Никогда еще я не выносил мусор так быстро»

Похоже на следы от веток, которые уносит с дерева ветер. © Rich_Performance3539 / Reddit

«Моя собака была в коридоре, когда отключили электричество и включился резервный свет. Это было похоже на фильм ужасов»

«Дамы и господа, вот что скрывалось за стеной в моей ванной»

«Приходил пчеловод, и, по его оценке, здесь около 40 тыс. пчел. Их всех уже забрали на пасеку».

«Моя кукла Эбигейл. Интернет-пользователи настаивают на том, что в ней живет привидение, но она безобидна»

«Обнаружил эту надпись на чердаке дома своей девушки»

«Она переехала сюда 3 месяца назад и клянется, что никогда не поднималась на чердак. Угадайте, как меня зовут».

«Это очень старое фото моего прапрапрапрапрадеда»

У меня cветло-голубые глаза, и на черно-белых фотографиях они получаются именно такими. © Arrya / Reddit

Процесс мимикрии инопланетян

«В офисе моего брата была дыра в стене. Племянник хотел посмотреть, что внутри, поэтому мы засунули туда телефон»

«Бутылки с водой прошлой ночью напугали меня до дрожи»

«Когда я увидела этот манекен, у меня случился небольшой сердечный приступ»

«Итальянские борзые славятся своей улыбкой, но наша может оказаться немного бесноватой...»

А говорили, что чупакабры не существует! Ха! © LES_G_BRANDON / Reddit

«Стервятники продолжают кружить вокруг этого дома в моем районе»

«Фотографировал несколько лет назад в Химках»