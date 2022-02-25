19 обычных, казалось бы, фото, от которых по спине проносятся табуны мурашек
Многие из нас в темноте принимали одежду, лежащую на стуле, за человека. А уж сколько людей пугались манекенов или домашних питомцев, уставившихся непонятно куда. Что уж говорить о таинственных отпечатках на входной двери, которые и человека со стальными нервами могли бы вывести из равновесия.
Мы в AdMe.ru придерживаемся рациональных взглядов на вещи, но иногда любим пощекотать себе нервишки. Поэтому рискнули всмотреться в пользовательские фотографии, от которых душа уходит в пятки.
«Подловил этого парня, когда он пялился на меня сегодня вечером. Я реально испугался!»
«Просто велосипед моей дочери в темноте»
«Сегодня утром я включил телевизор и вышел из спальни. Когда вернулся, на экране было это»
Надпись на экране: «Меня устроишь и ты».
«Ключевая, 4-я миска для мороженого была утеряна, навсегда изменив смысл надписей и атмосферу»
Надписи на мисках: «Я кричу», «Ты кричишь», «Мы все кричим». На недостающей было написано «For ice cream» («Для мороженого»). Юмор надписей основан на созвучии «I scream» («я кричу») и «ice cream» («мороженое»).
«Не могу оторвать взгляд от отпечатка уха, который кто-то оставил на нашей стеклянной двери, ведущей на задний двор»
- Пф-ф, нужно было просто оставить окна открытыми. Тогда они могли бы все слышать и им не нужно было бы прижиматься к стеклу. © Av3rageG4tsby / Reddit
«Случайно сфотографировал обложку альбома для какой-нибудь инди-группы»
«Пошел вынести мусор и заметил странные полосы на снегу. Они были по всему заднему двору. Никогда еще я не выносил мусор так быстро»
- Похоже на следы от веток, которые уносит с дерева ветер. © Rich_Performance3539 / Reddit
«Моя собака была в коридоре, когда отключили электричество и включился резервный свет. Это было похоже на фильм ужасов»
«Дамы и господа, вот что скрывалось за стеной в моей ванной»
«Приходил пчеловод, и, по его оценке, здесь около 40 тыс. пчел. Их всех уже забрали на пасеку».
«Моя кукла Эбигейл. Интернет-пользователи настаивают на том, что в ней живет привидение, но она безобидна»
«Обнаружил эту надпись на чердаке дома своей девушки»
«Она переехала сюда 3 месяца назад и клянется, что никогда не поднималась на чердак. Угадайте, как меня зовут».
«Это очень старое фото моего прапрапрапрапрадеда»
- У меня cветло-голубые глаза, и на черно-белых фотографиях они получаются именно такими. © Arrya / Reddit
Процесс мимикрии инопланетян
«В офисе моего брата была дыра в стене. Племянник хотел посмотреть, что внутри, поэтому мы засунули туда телефон»
«Бутылки с водой прошлой ночью напугали меня до дрожи»
«Когда я увидела этот манекен, у меня случился небольшой сердечный приступ»
«Итальянские борзые славятся своей улыбкой, но наша может оказаться немного бесноватой...»
- А говорили, что чупакабры не существует! Ха! © LES_G_BRANDON / Reddit
«Стервятники продолжают кружить вокруг этого дома в моем районе»
«Фотографировал несколько лет назад в Химках»
А какие безобидные вещи пугали вас?