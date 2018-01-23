19 объявлений, в которых смешались все разнообразие и непредсказуемость нашей жизни
Объявления бывают печальными и смешными, загадочными и откровенными, остросюжетными и лирическими — это целый жанр, в котором есть свои шедевры, запоминающиеся читателям надолго.
AdMe.ru сделал подборку крутых объявлений, таких же разных, как и их неизвестные авторы.
Теперь я видел все
Интересно, это со всеми девушками работает?
Видимо, вход с другой стороны
Высокотехнологические отношения
Когда соседи в ярости, но остаются интеллигентными людьми
Вова, будь человеком, не дай потерять мир в сердце!
А какая будет скидка, если я приведу его с собой?
Кажется, это мой
А я-то думал, что алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах
Идеальное объявление для сайта знакомств
Отличный план
Когда любишь внимание
Все пропало
Не могу понять, в чем подвох
Спасибо, что предупредили
Очень странные дела
Да я и за сами-то желания ответственности не несу
Мракоборец
Наверное, там было написано «котики»
А по-вашему, в чем секрет счастья?
Фото на превью Quinnalixp/Imgur