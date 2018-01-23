19 объявлений, в которых смешались все разнообразие и непредсказуемость нашей жизни

Объявления бывают печальными и смешными, загадочными и откровенными, остросюжетными и лирическими — это целый жанр, в котором есть свои шедевры, запоминающиеся читателям надолго.

AdMe.ru сделал подборку крутых объявлений, таких же разных, как и их неизвестные авторы.

Теперь я видел все

Интересно, это со всеми девушками работает?

Видимо, вход с другой стороны

Высокотехнологические отношения

Когда соседи в ярости, но остаются интеллигентными людьми

Вова, будь человеком, не дай потерять мир в сердце!

А какая будет скидка, если я приведу его с собой?

Кажется, это мой

А я-то думал, что алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах

Идеальное объявление для сайта знакомств

Отличный план

Когда любишь внимание

Все пропало

Не могу понять, в чем подвох

Спасибо, что предупредили

Очень странные дела

Да я и за сами-то желания ответственности не несу

Мракоборец

Наверное, там было написано «котики»

А по-вашему, в чем секрет счастья?

Фото на превью Quinnalixp/Imgur

17 На склад!
0 Комментарии
  • 23 января 2018
  • 10681

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