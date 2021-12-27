19 невезунчиков, чьи кулинарные шедевры выглядели идеально только у них в голове

Иногда у нас возникает желание поэкспериментировать на кухне, чтобы сделать приятное любимым людям. В итоге у одних получаются настоящие шедевры кулинарии, а у других нечто прямо противоположное. На фотографиях или в нашем воображении блюда выглядят идеально, но результат не всегда соответствует ожиданиям.

Мы в AdMe.ru считаем, что эти фотографии стоит увидеть всем, кто хотя бы однажды хотел почувствовать себя на кухне шеф-поваром, но потерпел фиаско.

«Я попыталась сделать торт для своего кота к его дню рождения»

Когда неожиданно закончилась оранжевая краска

Эта глазунья что-то задумала

Овечка: «Моя жизнь — нескончаемый кошмар»

«На упаковке было написано, что цветы съедобные. Я добавила в салат, и вкус получился ужасным!»

«На свой день рождения дочка захотела торт в виде сердитого ежа»

Только не забудьте потом вернуть бабушке протез. © HomelessHashbrown / Reddit

А так выглядит счастливый ежик

Суровые вареники с рисом и морковкой

Просто немного не в настроении

«Теперь он будет преследовать меня в кошмарах. Спасибо большое»

Паровозика Томаса жизнь изрядно потрепала

Шпинатный младенец

«Мама спросила, какой торт сделать моему годовалому сыну на день рождения. Мы попросили торт в виде утки»

Сначала я подумал, что это Гомер Симпсон. © popdiggity / Reddit

«В этом году я провожу каникулы в одиночестве, потому что моя семья живет в другом штате, а еще мы с парнем расстались всего пару дней назад, так что дела хуже некуда. Но этого оказалось мало, и у меня сгорела пицца»

Пряничный домик после вечеринки

«Сын моего друга приготовил самую страшную пиццу из тех, что я когда-либо видел»

«Я случайно создала самую черную вещь в мире, когда забыла о своей пицце в духовке»

Запекал курицу, а получился утконос

Эта печенька проклята