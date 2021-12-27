19 невезунчиков, чьи кулинарные шедевры выглядели идеально только у них в голове
Иногда у нас возникает желание поэкспериментировать на кухне, чтобы сделать приятное любимым людям. В итоге у одних получаются настоящие шедевры кулинарии, а у других нечто прямо противоположное. На фотографиях или в нашем воображении блюда выглядят идеально, но результат не всегда соответствует ожиданиям.
Мы в AdMe.ru считаем, что эти фотографии стоит увидеть всем, кто хотя бы однажды хотел почувствовать себя на кухне шеф-поваром, но потерпел фиаско.
«Я попыталась сделать торт для своего кота к его дню рождения»
Когда неожиданно закончилась оранжевая краска
Эта глазунья что-то задумала
Овечка: «Моя жизнь — нескончаемый кошмар»
«На упаковке было написано, что цветы съедобные. Я добавила в салат, и вкус получился ужасным!»
- Я думаю, имелось в виду, что только лепестки съедобны. © mr19971992 / Reddit
- Тогда это многое объясняет. © Somniariel / Reddit
«На свой день рождения дочка захотела торт в виде сердитого ежа»
- Только не забудьте потом вернуть бабушке протез. © HomelessHashbrown / Reddit
А так выглядит счастливый ежик
Суровые вареники с рисом и морковкой
Просто немного не в настроении
«Теперь он будет преследовать меня в кошмарах. Спасибо большое»
Паровозика Томаса жизнь изрядно потрепала
Шпинатный младенец
«Мама спросила, какой торт сделать моему годовалому сыну на день рождения. Мы попросили торт в виде утки»
- Сначала я подумал, что это Гомер Симпсон. © popdiggity / Reddit
«В этом году я провожу каникулы в одиночестве, потому что моя семья живет в другом штате, а еще мы с парнем расстались всего пару дней назад, так что дела хуже некуда. Но этого оказалось мало, и у меня сгорела пицца»
Пряничный домик после вечеринки
«Сын моего друга приготовил самую страшную пиццу из тех, что я когда-либо видел»
«Я случайно создала самую черную вещь в мире, когда забыла о своей пицце в духовке»
Запекал курицу, а получился утконос
Эта печенька проклята
А какой кулинарный фейл был у вас?
Фото на превью MyOversoul / Reddit
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