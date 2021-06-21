19 невест, которые превратили обычные свадебные платья в королевские наряды

Слово «свадьба» неизменно ассоциируется с нарядным, уникальным и незабываемым свадебным платьем. Но те, кто уже отпраздновал это торжество, знают, как сложно отыскать то самое идеальное платье. И тогда в игру вступают воображение и умелые руки: поправить там, переделать это, перешить рукава и добавить жемчуга на фату. А некоторые и вовсе решаются сшить платье своими руками. И в результате всех этих усилий появляется настоящий шедевр, прямо как в мечтах.

Мы в AdMe.ru обеими руками за смелые эксперименты, даже в такой сфере, как переделка или самостоятельный пошив свадебного платья. Героини нашей сегодняшней подборки могут показать настоящий мастер-класс по этой теме. А в бонусе — доказательство того, что при желании свадебный наряд можно сшить даже из старых спортивных штанов.

«Было — стало. Внесла огромные изменения в платье. И отрезала рукава»

«Мое платье до и после переделки»

«Было платье 1986 года за $ 25, стало платье моей мечты»

«Я убрала лишние рюши, добавила еще одну юбку поверх существующей и пояс на талию».

«Мое самостоятельно переделанное свадебное платье. Кружево с рукавов пустила на область декольте»

«Немного доработала свое платье, в том числе добавила карманы»

«Сшила свое свадебное платье из маминого, оно 1958 года»

«Мамы не стало почти 4 года назад, но я была полна решимости надеть на свою свадьбу ее платье. Швея помогла мне переделать его для себя. Она проделала потрясающую работу!»

«Свадебное платье моей бабушки. Я смогла отбелить его так, что оно засияло!»

«Скоро я женюсь на этой чудесной женщине. На фото она показывает нашим матерям платье, которое она со своей подругой сшила из свадебного платья своей мамы»

«Добавила маленький штрих в свое платье. Это оказалось настоящим волшебством»

«Сшила платье, за основу использовав заказанное по интернету. Добавила к корсету стальные косточки, пришила к юбке карманы и расшила основу кружевом»

«Моя прекрасная жена перешила свое свадебное платье. Я почти уверен, что она работала с пустой основой и добавила на нее все остальное»

«Я знал, что она талантлива, но это платье меня просто поразило!»

«К этому платью без бретелек я добавила рукава»

«Вышла замуж в мамином платье! Поменяла рукава, укрепила молнию и швы»

«В этом платье выходила замуж еще моя бабушка. Словами не передать, каково было надеть его! Я попросила переделать рукава, и швея с задачей справилась»

«Добавила подкладку к своему свадебному платью. Ровно за 5 дней до того момента, когда я скажу „да“ у алтаря»

«Переделываю свадебное платье моей мамы...»

«Поправила кое-что в своем платье»

«Платье моей мечты — свадебное платье моей матери!»

Бонус: «Превратила старые спортивные штаны в свадебное платье»