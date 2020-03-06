19 невест, которые до сих пор с содроганием вспоминают свою свадьбу

69 5 30 23k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Свадьба — одно из самых волнительных событий в жизни любой девушки. И волнительное оно во многом из-за того, что каждая невеста маниакально мечтает о том, чтобы в этот день все прошло идеально. Но часто даже самое тщательно спланированное мероприятие идет коту под хвост: то жених проглотит обручальное кольцо, то брат приведет на свадьбу ламу, то нижнее белье под платьем предательски сползет до колен в самый неподходящий момент. Случиться может всякое.

AdMe.ru призывает всех брачующихся расслабиться и пытаться получить удовольствие от предстоящего торжества. А герои нашей подборки докажут вам, что пережить можно любое, даже самое на первый взгляд досадное, происшествие.

1. Брат как-то давно пообещал сестре, что приведет на ее свадьбу ламу. Кажется, она не рада тому, что он все же сдержал свое обещание

2. «Такое ощущение, словно я забыла пригласить на свадьбу свои же брови»

3. Пришла беда откуда не ждали

4. Когда невеста разрешила жениху самому выбрать фигурки на свадебный торт. Интересно, сколько раз она об этом пожалела?

5. «Мой брат посчитал, что для забавного семейного фото было бы здорово подбросить нашу сестру в воздух. Но он не сказал мне, что в самом деле собирается это сделать. Он был прав, получилось забавно»

6. Извержение вулкана в день собственной свадьбы? Получите, распишитесь

7. Будем надеяться, что мать сделала это не специально

8. Загорающая женщина отказалась перелечь подальше, чтобы молодожены могли пофотографироваться. Никакой тебе женской солидарности

9. «Момент, когда верхний ярус нашего свадебного торта рухнул»

10. «Сегодня, когда мы празднуем нашу 7-ю годовщину, мне вспомнился бродячий пес, который во время нашей церемонии на пляже решил помочиться на балдахин»

11. Такое даже в кошмарном сне присниться не могло бы

12. Реакция невесты на происходящее бесценна

13. «Мой муж — непьющий человек, но в день свадьбы он решил выпивать шоты со всеми, кто с ним заговорит. Вот чем закончился для него наш свадебный прием. В номер отеля его пришлось доставить на багажной тележке»

14. «Тем временем до нашей свадьбы оставалось менее 24 часов»

15. Собаки такие непредсказуемые!

16. Когда на твоей свадьбе делают предложение твоей подруге невесты. Да, момента лучше выбрать было нельзя

17. «Наш крестник решил, что наш первый танец — идеальное время для туалетного перерыва посреди танцпола»

18. От таких предположений лучше воздержаться даже в обычный день, а в день бракосочетания уж подавно

19. Жених проглотил свое обручальное кольцо. Так выглядит ситуация через неделю после свадьбы. Интересно, а как при этом выглядит лицо невесты?

А что на вашей свадьбе пошло не так, как планировалось?