19 несносных начальников, которые мастерски треплют нервы своим подчиненным
Почти у всех из нас есть начальники. Кому-то повезло, и шеф — понимающий и справедливый человек. Но бывают и такие кадры, что впору уходить с этой работы безо всяких сожалений.
Мы в AdMe.ru решили почитать как раз про таких невыносимых боссов, и вот 19 самых остросюжетных историй.
- Давно была у меня начальница — кадр. Первый раз она меня ошарашила на собеседовании. Все проходило в ее кабинете, она задавала вопросы, а я отвечал. И вдруг она мне говорит: «Что-то у меня ноги начали мерзнуть, давай подлей горячей водички». Я удивился, мол, куда подливать. А она: «В тазик, глупенький, в котором мои ноги мокнут. У меня сегодня педикюр, надо ноги подготовить». © ferbot / Pikabu
- Иногда весь рабочий день приходится проводить в офисе за компьютером. Стараюсь каждый час делать 2-минутную зарядку или растяжку. В кабинете я одна, могу себе позволить. Вот только мне и в голову не могло прийти, что начальник не просто в камеру за моими наклонами и приседаниями следит, но еще и записывает их. Обнаружила случайно, когда искала в его компе нужный документ. Скандалить не стала. Пусть любуется, не жалко. © Понты деревенские / AdMe
- Я был в отпуске за 2 000 км от города. Менеджер позвонил мне и потребовал, чтобы я вышел на работу. Я ответил, что никак не смогу, мне только добираться дотуда 24 часа. Тогда он пригрозил уволить меня. А когда я вернулся из отпуска на работу, он вел себя как ни в чем не бывало. © Oh_Be_Juan_Kenobi / Reddit
- В одной конторе директор заставлял уборщиц разделять двухслойную бумагу и сматывать обратно, только уже в 2 рулона. Та же ерунда была в столовке с салфетками, их еще и разрезали потом по диагонали на два треугольника. Не была бы свидетелем этого, ни за что бы не поверила. © Taty321 / Pikabu
- Работаю в большой компании. Начальник у нас довольно странный человек. Много разных штук выдавал, все к нему уже привыкли. А зря. Недавно собрал абсолютно весь коллектив, выдал антисептик и вату, и сказал протирать руки от локтя до пальцев. И уволил всех, у кого грязная вата оказалась. © Подслушано / Ideer
- А мой босс уволил меня потому, что я выглядела недостаточно красиво, чтобы быть продавцом. На следующий же день я нашла новую работу с нормальным начальником. © avaiggy / Reddit
- У меня была работа, где я должна была писать длиннющие отчеты с нуля, шаблона не было. Написала страниц на 30. Отправила начальнику на проверку. Ему шрифт не понравился. Начала править все заголовки, таблицы и т. д. Так раз 10 весь отчет перелопачивала. Не выдержала, спросила, мол, может, сначала шаблон сделать, чтобы сразу с «правильным» форматированием писать. Он мне с раздражением ответил, что до меня одна женщина пыталась ввести образцы документации, какая-то ерунда у нее получилась, больше она тут не работает. © Marletka / AdMe
- Мне нельзя брать свой ноутбук со стола, потому что вдруг я его уроню. При этом я работаю по всему зданию, и везде мне нужен ноутбук. Так что мне приходится постоянно возвращаться к своему столу. Чушь собачья. © atma_6669 / Reddit
- Недавно сменила работу. Хорошие условия, коллектив, но тут начальница прознала, что я живу в частном доме, и начался ад. Она состоит в группе по спасению брошенных животных и уже всем своим подчиненным успела впарить животное. И не одно! А у меня свой дом, в ее понимании я вполне могу организовать там мини-приют, столько ж места зазря пропадает. Категорически не хочу себе в дом животных, равнодушна к ним и не собираюсь это на себя взваливать, но отбивать ее атаки уже сил нет. Хоть увольняйся. © Подслушано / Ideer
- Недавно узнала, почему все коллеги с нижнего этажа ходят к нам в туалет «по-большому». Оказывается, их начальница запрещает им делать это у них на этаже. Запрещает! Я в шоке. © Подслушано / Ideer
- На одной из прошлых работ был шеф, который говорил, что на работе надо думать о работе, а не о деньгах. Я бы была с ним согласна, но под этим соусом он постоянно задерживал выдачу зарплаты. И тяжело было работать, не думая: «Блин, завтра за квартиру платить, если сегодня деньги не выдаст, будет капец, надо с хозяйкой договориться или перехватить у кого-нибудь». Но знаете, я отчасти благодарна этой работе. Когда я оттуда ушла, мой характер был закален настолько, что на собеседованиях я прямым текстом подробно интересовалась зарплатной схемой, соблюдением сроков и т. д. © Anastomus / AdMe
- Был случай на работе. Женщина в столовой подавилась косточкой от рыбы. Вызвали скорую, ее увезли. Все хорошо, через несколько дней вышла на работу. Тут ее вызвала начальница. Как оказалось, женщина, давясь костью, должна была подняться на третий этаж и спросить разрешения уехать. © Подслушано / Ideer
- Мой первый босс был худшим на моей памяти. Мне было 16, а ему всего 20, но он постоянно придирался и критиковал меня. А еще он изменил расписание без моего ведома, и, когда я не вышла на смену, о которой и не подозревала, он взял и уволил меня. Генеральный директор узнал об этом и предложил мне вернуться, но с меня было довольно, и я ушла. © RedRose_812 / Reddit
- Была у меня начальница, женщина с абсолютно наплевательским отношением к человеческим судьбам. Рабочий день в разгаре, одна сотрудница приболела. Все реагируют спокойно, мол, простуда или мало ли что. А начальница на весь кабинет рассказывает: «Насти сегодня не будет, у нее пошел камень в почках, попала в больницу. Оказывается, она еще и беременная была, а с ребенком что-то не так, так ей заодно и чистку сделали. Короче, ее пока не будет!» © Подслушано / Ideer
- Мой брат работал поваром в ресторане у семейной пары. Он годами пахал на них как лошадь. Как-то он попросил выходной, потому что у его дочери был выпускной. Хозяева отпустили его, но, как назло, именно в этот день трое других сотрудников не вышли на работу. Когда мой брат отказался выйти и заменить их, хозяйка в ярости сказала брату: «Что для тебя важнее: работа или дочь?» Брат уволился после этого. © Melissa Barlow / Quora
- Совещания — это боль. Один из руководителей проекта очень любил устраивать совещания каждую неделю, пятиминутки, как он их называл, хотя по факту эти совещания затягивались на час, а то и больше. Когда перешли на удаленку, даже вздохнули с облегчением. Однако руководитель довольно быстро освоился, после этого были онлайн-конференции, с поднятием рук, все как он любит. © Ползучесть / AdMe
- Устроилась помощницей руководителя на 10 часов в неделю. В первый же день я поняла, что шеф ждет от меня полноценной 40-часовой работы. Он закидал меня поручениями, делами его жены и прочим. Последней каплей стало то, что он позвонил мне во время моего отпуска и начал перечислять задания, которые мне надо выполнить. На мой отказ он ответил: «Никогда не говори мне, что не можешь. Ты всегда должна быть наготове». © JC Graham / Quora
- По молодости работала в одной захудалой компании, нам там на 8 Марта дарили по коробочке конфет с надписью «С Новым годом!». А как-то на праздник офис шариками украсили, и после праздника коллега взяла один шарик домой ребенку. Следующим утром директор такой кипиш устроил, что шарик пришлось вернуть. Она ездила домой и просила ребенка отдать злому дяде шарик. Они были с лого компании, в магазине такой не купить. © PetiteDictator / Pikabu
- Моя начальница вручила мне огромный кувшин и сказала набрать воду в компаниях-конкурентах. Да, я должна была подойти к стойке регистрации в каждом из этих офисов и попросить налить мне воды из фонтанчика. А все потому, что она начиталась в каких-то книгах, что если лить воду из чужих офисов в своем, то их успех перейдет к тебе. © Michelle Paul / Quora
Какой самый несносный начальник был в вашей жизни?
AdMe/Народное творчество/19 несносных начальников, которые мастерски треплют нервы своим подчиненным
Поделиться этой статьёй