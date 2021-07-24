19 непривычных ситуаций, которые для кухонных работников в порядке вещей

Каждая работа уникальна по-своему. Сборщики мусора могут наткнуться на настоящие сокровища, которые бывшие владельцы выбросили по невнимательности или за ненадобностью. Татуировщиков нередко просят набить странные татуировки на необычных местах. А с кухонными работниками может случиться... Честно говоря, с ними может случиться многое. Поскольку их рабочее пространство обычно скрыто от посторонних глаз, все происходящее там было для многих из нас загадкой до сегодняшнего дня. Некоторые из них все-таки нашли время, чтобы поделиться фоторепортажами с мест событий.

AdMe.ru обожает находить перлы из закулисья гастрономического мира и сегодня подготовил подборку лучших фото специально для вас.

1. «Сегодня вечером сорвал куш, открыв одну из устриц»

2. «Конец смены вчера вечером. Не хватает рук, чтобы справиться с таким объемом работы. Но по какой-то причине я продолжаю любить то, чем занимаюсь»

3. «Вот как мой напарник сложил помытый картофель»

4. «Представляю вам неприметную 7,5-литровую мерную емкость»

5. «Сегодня я больше не хочу здесь находиться»

6. «У всех есть знакомый повар, который, сам того не зная, преподает другим ценный урок. Вот один из них: никогда не оставляйте поднос на включенной конфорке»

7. «Клиент сломал барный стул. Вместо того чтобы выкинуть его, мы смастерили шикарный ящик для молока»

8. Когда приходишь на работу и обнаруживаешь, что за весь день никто не удосужился добавить воду в мармиты

9. Когда начальник просит подмести пол в сверхурочные часы

10. «Когда я работал в McDonald’s, то любил строить всяческие штуки. Всем коллегам нравилось»

11. «Новый сотрудник спросил, где перчатки для правой руки»

12. «Услышал крик из подсобки. Пошел посмотреть, что случилось, и увидел это»

13. «Никогда не видела, чтобы кто-то подходил к чистке лимонов так же ответственно, как наша новая сотрудница»

14. «Худшее, что могло случиться, произошло за час до закрытия. Помощник официанта нечаянно уронил огнетушитель, и его содержимое разнесло по всему помещению»

«Остались с посудомойщиком до 4 утра на работе, чтобы все отдраить».

15. Когда тебе надо и на гриле поработать, и эссе написать

16. «Нам нужна кухня побольше»

17. С такой памяткой от одного из посетителей готовить ему было намного проще

«У меня аллергия на лук, в том числе на шнитт-лук, лук-порей, лук-шалот, зеленый лук и других представителей семейства луковых (кроме чеснока) в свежем, сушеном и порошкообразном виде. Это распространяется на бульоны, соусы и заправки. Пожалуйста, замените ингредиенты, если это будет нужно. Я обожаю пробовать новое, поэтому, если что-то не получится заменить, буду рад любому другому альтернативному блюду. Спасибо!»

18. Передняя ножка печи прогнулась. К счастью, это произошло во внеурочное время, когда рядом никого не было. Результат: более 35 литров вылитой жидкости и испорченная кастрюля

19. «Не мог донести до поваров, какими именно я видел наши бургеры, поэтому нарисовал такую схему. Одному из них она так понравилась, что он набил ее на ноге»