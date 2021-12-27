19 непредсказуемых переписок, которые грех было не сохранить
5 млрд человек в мире отправляют и получают текстовые сообщения. Это примерно 65 % населения Земли. Среди этих сообщений есть радостные, печальные, длинные и короткие. Но есть и такие, которые хочется добавить в «Избранное» и показать всем вокруг.
Мы в AdMe.ru любим читать переписки, в которых каждая реплика непредсказуема.
Новый уровень зла в родительских чатах
- Сын на каникулах был в лагере. Я еду на машине к месту прибытия автобуса. Ловя моменты на светофорах и в пробках, пытаюсь найти в чате лагеря сообщения с уточнением времени прибытия. Знаете, почему мне это удается далеко не сразу? Потому что родители в чате играют в города!
Рабочий чат на удаленке
Общедомовой чат — это весело
Разгадка таинственной женщины в офисе
«Зачем Валуев прислал мне смайлик в 2012 году?»
«Я не уверена, как должна реагировать на такое сообщение, но мне очень смешно»
«Мое любимое»
Сообщения от бывшего
Так выглядит пассивная агрессия
Драма в нескольких строках
«Мы с учительницей обсуждали стенгазету, пока я шел в магазин, и одновременно я писал сообщение другу. Боже, какой позор!»
«Ну и традиционно в День татуировщика я вспоминаю вот это сообщение. Прошло 4 года, а у меня все так же ни деточек, ни мужа»
Когда мошенник не подумал, что одинаковые фамилии в соцсетях могут что-то значить
Когда умеешь грамотно поставить на место
Торг. Уровень: высокий
Тревожное начало рабочего дня
Главное — быстро ответить
Когда не повезло с заказчиком
Произошла ситуация в рабочем чате
А вы часто получаете такие сообщения, которые хочется сохранить, чтобы потом поделиться ими с миром?
Фото на превью Tolyapolyak / Twitter
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