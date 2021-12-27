19 непредсказуемых переписок, которые грех было не сохранить

5 млрд человек в мире отправляют и получают текстовые сообщения. Это примерно 65 % населения Земли. Среди этих сообщений есть радостные, печальные, длинные и короткие. Но есть и такие, которые хочется добавить в «Избранное» и показать всем вокруг.

Мы в AdMe.ru любим читать переписки, в которых каждая реплика непредсказуема.

Новый уровень зла в родительских чатах

Сын на каникулах был в лагере. Я еду на машине к месту прибытия автобуса. Ловя моменты на светофорах и в пробках, пытаюсь найти в чате лагеря сообщения с уточнением времени прибытия. Знаете, почему мне это удается далеко не сразу? Потому что родители в чате играют в города!

Рабочий чат на удаленке

Общедомовой чат — это весело

Разгадка таинственной женщины в офисе

«Зачем Валуев прислал мне смайлик в 2012 году?»

«Я не уверена, как должна реагировать на такое сообщение, но мне очень смешно»

«Мое любимое»

Сообщения от бывшего

Так выглядит пассивная агрессия

Драма в нескольких строках

«Мы с учительницей обсуждали стенгазету, пока я шел в магазин, и одновременно я писал сообщение другу. Боже, какой позор!»

«Ну и традиционно в День татуировщика я вспоминаю вот это сообщение. Прошло 4 года, а у меня все так же ни деточек, ни мужа»

Когда мошенник не подумал, что одинаковые фамилии в соцсетях могут что-то значить

Когда умеешь грамотно поставить на место

Торг. Уровень: высокий

Тревожное начало рабочего дня

Главное — быстро ответить

Когда не повезло с заказчиком

Произошла ситуация в рабочем чате