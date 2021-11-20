19 татуировок, за каждой из которых стоит своя невыносимо трогательная история

Каждый человек вкладывает в изображение на теле свой собственный, уникальный смысл. Для одних очень важна эстетическая составляющая, и татуировка в этом случае превращается в неповторимое украшение. Для других это способ запечатлеть важное событие, эмоции, переломный момент. Герои сегодняшней подборки смело могут зачислить себя во вторую группу людей.

Мы в AdMe.ru обеими руками за то, чтобы проявлять свою индивидуальность, и поэтому просто не смогли пройти мимо фотографий татуировок, которые не только впечатляюще выглядят, но и несут в себе важный смысл.

«Сделал свою первую татуировку после того, как перенес сложную операцию на головном мозге»

«Мы с мужем сделали татуировки горы, у подножия которой поженились год назад»

«Я слепа уже 14 лет. Но мне часто говорят, что я совсем не похожа на слепую. Меня это достало, и в ответ я сделала вот такую татуировку»

«Все еще слепа».

«Спустя много лет я наконец-то официально удочерил свою падчерицу. А она удивила меня вот такой татуировкой. Я безумно горд»

«Папа».

«В моей жизни был тяжелый период, во время которого я сделал тату. И вот он остался позади и я перекрыл старый рисунок новым»

«Когда моей старшей дочке было 5 лет (сейчас ей 21), она нарисовала мне вот такую картинку на День отца. Смотрю на этот рисунок и улыбаюсь вот уже 16 лет. Теперь это моя татуировка»

«День отца».

«Мы с лучшим другом сделали татуировки в честь 20-летия нашей дружбы. Это Морис! Ему нравится выглядывать из-под рукава, чтобы убедиться, что у меня все хорошо»

«Новая татуировка. Год назад со мной случилось несчастье. Но сейчас я оправилась от всего и готова двигаться вперед. Звезды — мой предел»

«Моя мама называла меня своей маленькой бабочкой... Теперь она всегда со мной»

«Сделала татуировку по любимой фотографии моих собак. Хочу видеть их мордочки»

«Бабуля никогда не была фанатом тату в отличие от моего брата. И вот он нашел способ показать ей, как сильно любит татуировки и ее тоже»

«Оглох на одно ухо и сделал под ним татуировку»

«Получаю диплом по микробиологии, и мне захотелось иметь татуировку в честь этого»

«Не стало моего питомца — самки тарантула. И я набила ее на своем плече»

«Моя любимая татуировка. Я читала книгу „Тысяча журавликов“ и играла в спектакле по ней, а еще у меня всегда была привычка мастерить бумажных журавликов и дарить их людям»

«Моя тату — амбиграмма имени дочери»

«Клементина».

«Мы с мамой наконец-то сделали татуировки — это Большая и Малая Медведицы»

«Отчима не стало прошлым летом, сделал эту татуировку в честь него. Я хотел сказать, что жизнь несовершенна, но важно оставаться стойкими»

«Эта татуировка — мой способ отдать дань команде ученых, занимавшихся исследованием Марса с помощью марсохода Opportunity более 11 лет»

«Буквой тау обозначается степень загрязненности атмосферы. Последний показатель, который он передал, — 10,8». (Opportunity прекратил работу после того, как его солнечные батареи засыпало песком после 3-месячной пыльной бури. — Прим. AdMe.ru.)