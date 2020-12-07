19 необычных доказательств того, что природа — гениальный творец

Инженеры недаром черпают вдохновение в природе. Мы еще многого не знаем про нее, ее механизмы и законы. Но то, что люди уже успели изучить, дало огромный скачок в сфере изобретательства. Например, застежки-липучки были придуманы благодаря репейнику, светоотражатели — глазам кошки, а гидролокаторы — дельфинам.

Мы в AdMe.ru уверены, что нет предела совершенству, но 19 фотографий в нашей подборке доказывают, что природа — это практически идеальный творец.

«Наверное, самая маленькая морская звезда в этом море»

«Капуста в моем дворе играет всеми цветами радуги»

«Нашел этого яркого красавца в туманный пасмурный день»

«Сегодня утром на крыше моей машины образовались потрясающие ледяные узоры вокруг листочка»

«У этого мха идеальный градиент»

«Нам понравилась эта фотография малюсеньких грибочков, которые мы нашли, и мы подумали, что должны поделиться ею с вами»

«Идеально прозрачный кусок льда из собачьей миски с водой»

«Успел сделать снимок огня невероятного цвета»

«Наш киви в основном дает плоды-двойняшки и даже тройняшки, и этого достаточно, чтобы наглядно продемонстрировать процесс деления клеток»

«У моей папайи сердцевина с идеальным цветочным узором»

«А это мое яблоко в полосочку»

«Сегодня я сфотографировал снежную волну на своей крыше»

«Листочек, который я нашел сегодня»

«У этого дерева кора цвета хаки»

«Когда режешь лук, а он признается тебе в любви»

«Ледяной шторм заморозил мои цветущие кусты роз»

«Снежинки, которые я сегодня поймал»

«Мой розовый рождественский кактус дал цветочки 4 разных цветов»

«Лепестки моего цветка закрутились горизонтально»