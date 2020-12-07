19 необычных доказательств того, что природа — гениальный творец
Инженеры недаром черпают вдохновение в природе. Мы еще многого не знаем про нее, ее механизмы и законы. Но то, что люди уже успели изучить, дало огромный скачок в сфере изобретательства. Например, застежки-липучки были придуманы благодаря репейнику, светоотражатели — глазам кошки, а гидролокаторы — дельфинам.
Мы в AdMe.ru уверены, что нет предела совершенству, но 19 фотографий в нашей подборке доказывают, что природа — это практически идеальный творец.
«Наверное, самая маленькая морская звезда в этом море»
«Капуста в моем дворе играет всеми цветами радуги»
«Нашел этого яркого красавца в туманный пасмурный день»
«Сегодня утром на крыше моей машины образовались потрясающие ледяные узоры вокруг листочка»
«У этого мха идеальный градиент»
«Нам понравилась эта фотография малюсеньких грибочков, которые мы нашли, и мы подумали, что должны поделиться ею с вами»
«Идеально прозрачный кусок льда из собачьей миски с водой»
«Успел сделать снимок огня невероятного цвета»
«Наш киви в основном дает плоды-двойняшки и даже тройняшки, и этого достаточно, чтобы наглядно продемонстрировать процесс деления клеток»
«У моей папайи сердцевина с идеальным цветочным узором»
«А это мое яблоко в полосочку»
«Сегодня я сфотографировал снежную волну на своей крыше»
«Листочек, который я нашел сегодня»
«У этого дерева кора цвета хаки»
«Когда режешь лук, а он признается тебе в любви»
«Ледяной шторм заморозил мои цветущие кусты роз»
«Снежинки, которые я сегодня поймал»
«Мой розовый рождественский кактус дал цветочки 4 разных цветов»
«Лепестки моего цветка закрутились горизонтально»
Какое фото приятно пощекотало ваши зрительные рецепторы? Возможно, и у вас есть парочка снимков, достойных этой подборки?
Фото на превью nothing_yellow / reddit