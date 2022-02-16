19 находок и встреч, которые могут приключиться от силы пару раз в жизни
Многие из нас в глубине души остаются детьми, которым необходимо поделиться с окружающими своим «смотрите, что я нашел». Даже не особо впечатляющие события могут вызвать взрыв эмоций. Например, можно встретить по дороге домой сову, найти в своем новом доме секретный сейф или обнаружить давно потерянный паспорт в неожиданном месте.
Мы в AdMe.ru знаем, что жизнь редко бывает похожа на приключенческий роман, и поэтому такие занимательные находки наверняка сделали день героев нашей статьи незабываемым.
«Нашел жучка, будто покрытого золотом»
«Я потерял свой паспорт 2 года назад и с тех пор использую один и тот же PDF-скан в качестве замены. Вот где я нашел его сегодня»
«Моей девушке попался разноцветный апельсин»
«Моя жена и дети заметили эту сову в трубе в канаве за школой»
«Нашел крошечную улитку, карабкающуюся по паутинке возле моего дома»
«Результат того, что лось чешет свои рога о дерево в период линьки»
«Сегодня во время прогулки я наткнулась на этого малыша»
«Получил рулетку, которой ничего не измеришь»
«Мне попался разноцветный голубь»
«Вы можете определить эпоху, в которой была сделана моя купленная по дешевке сумка для компьютера, по чехлу для iPod, который шел в комплекте»
«Мы нашли вот такую сережку на земле»
«Слезы парней».
«Коллекция ключей, которые я обнаружил во время металлодетекции»
«У меня во дворе проблема с кротами, но я никогда не думал, что найду альбиноса»
«Иней, который я обнаружил сегодня утром»
«Сегодня я была первым человеком, который прошел по этой оживленной „тропе“»
«Я нашел огромную шишку»
«Мне попался отпечаток на снегу, оставленный птицей, когда она, возможно, поймала свой обед»
«Купил дом 6 месяцев назад и нашел этот скрытый сейф, когда убирал старую плиту, которая осталась здесь»
«Мой слив засорился. Я решил его почистить, а оттуда вылезло это»
А какая самая необычная находка или встреча была у вас?
Фото на превью infinaflip / Reddit
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