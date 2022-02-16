19 находок и встреч, которые могут приключиться от силы пару раз в жизни

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Многие из нас в глубине души остаются детьми, которым необходимо поделиться с окружающими своим «смотрите, что я нашел». Даже не особо впечатляющие события могут вызвать взрыв эмоций. Например, можно встретить по дороге домой сову, найти в своем новом доме секретный сейф или обнаружить давно потерянный паспорт в неожиданном месте.

Мы в AdMe.ru знаем, что жизнь редко бывает похожа на приключенческий роман, и поэтому такие занимательные находки наверняка сделали день героев нашей статьи незабываемым.

«Нашел жучка, будто покрытого золотом»

«Я потерял свой паспорт 2 года назад и с тех пор использую один и тот же PDF-скан в качестве замены. Вот где я нашел его сегодня»

«Моей девушке попался разноцветный апельсин»

«Моя жена и дети заметили эту сову в трубе в канаве за школой»

«Нашел крошечную улитку, карабкающуюся по паутинке возле моего дома»

«Результат того, что лось чешет свои рога о дерево в период линьки»

«Сегодня во время прогулки я наткнулась на этого малыша»

«Получил рулетку, которой ничего не измеришь»

«Мне попался разноцветный голубь»

«Вы можете определить эпоху, в которой была сделана моя купленная по дешевке сумка для компьютера, по чехлу для iPod, который шел в комплекте»

«Мы нашли вот такую сережку на земле»

«Слезы парней».

«Коллекция ключей, которые я обнаружил во время металлодетекции»

«У меня во дворе проблема с кротами, но я никогда не думал, что найду альбиноса»

«Иней, который я обнаружил сегодня утром»

«Сегодня я была первым человеком, который прошел по этой оживленной „тропе“»

«Я нашел огромную шишку»

«Мне попался отпечаток на снегу, оставленный птицей, когда она, возможно, поймала свой обед»

«Купил дом 6 месяцев назад и нашел этот скрытый сейф, когда убирал старую плиту, которая осталась здесь»

«Мой слив засорился. Я решил его почистить, а оттуда вылезло это»