19 наблюдений пользователей о жаре, которая решила стать хозяйкой этого лета

Если за окном стоит холодная погода, мы жаждем лета и теплых деньков. Но когда долгожданная пора наступает, часто она сопровождается невыносимой жарой, которая мало кому приходится по вкусу. Зато какое счастье войти в кондиционируемое помещение после прогулки под палящим солнцем.

Мы в AdMe.ru всей редакцией с пониманием кивали, когда читали наблюдения пользователей сети Twitter о знойной погоде, что стоит за окном. А в конце статьи вас ждет бонус, в котором художник наглядно показал, что происходит с человеком в жаркий день.

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Бонус: иллюстратор Антон Гудим в своем твиттере публикует ироничные комиксы. Вот как он показал жаркий день