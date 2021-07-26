19 наблюдений пользователей о жаре, которая решила стать хозяйкой этого лета
Если за окном стоит холодная погода, мы жаждем лета и теплых деньков. Но когда долгожданная пора наступает, часто она сопровождается невыносимой жарой, которая мало кому приходится по вкусу. Зато какое счастье войти в кондиционируемое помещение после прогулки под палящим солнцем.
Мы в AdMe.ru всей редакцией с пониманием кивали, когда читали наблюдения пользователей сети Twitter о знойной погоде, что стоит за окном. А в конце статьи вас ждет бонус, в котором художник наглядно показал, что происходит с человеком в жаркий день.
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Бонус: иллюстратор Антон Гудим в своем твиттере публикует ироничные комиксы. Вот как он показал жаркий день
А как вы спасаетесь от жары?
Фото на превью voidanddesigner / Twitter
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