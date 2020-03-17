19 мужчин поделились тем, что им трудно объяснить женщинам (Осторожно: некоторые вещи возмутительно правдивы)
Мужчины и женщины почти наверняка существа с разных планет. Понять друг друга нам порой чертовски тяжело. Но тем и интереснее раз за разом открывать новые грани близкого человека и узнавать его натуру. Пользователи сайта Reddit решили приоткрыть завесу тайны о том, как устроены мужчины, и рассказали о самых тяжелых для женского понимания мужских особенностях.
Нам в AdMe.ru было немного больно читать такую неприкрытую правду. Но женская половина нашей редакции задумалась о том, как часто мы предъявляем к мужчинам необоснованные требования.
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Мы с женой потеряли собаку. Она болела месяц. Жена плакала каждый день, я был подавлен, но держался. Но, когда ветеринар навсегда увел питомца, я плакал громко и бесконтрольно, казалось, целый час, и не мог успокоиться. В машине жена сказала: «Если бы ты не копил это в себе весь месяц, то сейчас бы не чувствовал себя так». Но она не понимает, что у мужчин нет полумер в выражении эмоций, поэтому либо ничего, либо все разом. Нас никогда не учили, КАК надо плакать в полусдержанной манере, потому что в детстве мы никогда не видели, как плачут мужчины. Мой отец никогда не плакал, и я не знаю, как мужчины ДОЛЖНЫ это делать. © TrumpHasDementia / reddit
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- Иногда я бываю грубым, а иногда я смотрю на тебя и так люблю, что хочу быть так близко к тебе, как только могу. Мы с моей бывшей говорили на разных языках любви, и она беспокоилась, что я люблю ее не так сильно, как она меня. Это было бредом, потому что я был по уши в нее влюблен. Я пытался объяснить, что нежная интимная близость — один из способов для меня показать, как велика моя любовь, но она этого не понимала. © Standard-Cost / reddit
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Фото на превью APDK / reddit