19 мужчин поделились тем, что им трудно объяснить женщинам (Осторожно: некоторые вещи возмутительно правдивы)

Мы с женой потеряли собаку. Она болела месяц. Жена плакала каждый день, я был подавлен, но держался. Но, когда ветеринар навсегда увел питомца, я плакал громко и бесконтрольно, казалось, целый час, и не мог успокоиться. В машине жена сказала: «Если бы ты не копил это в себе весь месяц, то сейчас бы не чувствовал себя так». Но она не понимает, что у мужчин нет полумер в выражении эмоций, поэтому либо ничего, либо все разом. Нас никогда не учили, КАК надо плакать в полусдержанной манере, потому что в детстве мы никогда не видели, как плачут мужчины. Мой отец никогда не плакал, и я не знаю, как мужчины ДОЛЖНЫ это делать. © TrumpHasDementia / reddit