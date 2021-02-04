19 мужчин, непокорным кудряшкам которых позавидует любая женщина

Зачастую те мужчины, кто обладает вьющимися волосами, ходят с короткой стрижкой. У каждого на это своя причина: одни стесняются своей кучерявости, другие не хотят тратить время и силы на уход за шевелюрой, третьи считают, что длинные кудри делают их женственнее. Но герои нашей статьи плюнули на предрассудки и отрастили такие отпадные кучеряшки, которым позавидует любая девушка.

Конечно, эти парни щепетильно ухаживают за своими волосами, но мы в AdMe.ru считаем, что такая красота стоит затраченных сил и средств.

«Привет, я Иш из Тироля. Решил показать вам свои волосы»

«Благодаря своим кудряшкам на Хеллоуин нарядился принцем»

«Иногда я переживаю, что выгляжу как девчушка, поэтому часто хожу с пучком на голове»

«Как мои волосы выросли за 4 месяца (подстриг челку 1 раз)»

«У моего мужа волосы лучше, чем у меня!»

«В это сложно поверить, но раньше я боролся со своими кудрями и очень хотел иметь прямые волосы»

«Впервые отрастил волосы. Я даже не догадывался, что они у меня кудрявые»

«Я всегда хотел, чтобы у меня были длинные волосы. Но родители считали, что это женственно, и не позволяли мне отрастить шевелюру. Сейчас мне 24 года, и никто меня не остановит»

«Моя бывшая сказала, что уйдет от меня, если я снова отращу волосы. 7 месяцев спустя: холостой, но кудрявый»

«Пользуюсь шампунем 5 раз в неделю, затем перерыв 2 дня, а потом беру 2 листа наждачной бумаги и протираю каждый локон (шутка)»

«В детстве мама говорила мне, что у меня волосы не могут быть длинными и вьющимися. Боже, как же она ошибалась»

«Шевелюра моего парня, которой я безумно завидую»

«Это самые длинные кудри, которые у меня вообще были. Планирую отрастить их еще больше»

«Раньше у меня была короткая прическа, я пытался отрастить волосы 5 раз. Рад, что наконец-то прошел через этот неловкий этап»

«Полтора года роста. И я планирую и дальше отращивать»

«Выпал выходной день, и мне удалось немного приручить мою гриву»

«Мои волосы иногда волнистые, иногда кудрявые»

«Я начал отращивать волосы в конце 2019 года и после этого больше не стригся»

«Пусть 2021 год станет для всех годом отличных волос!»