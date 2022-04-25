19 мужчин, которые вяжут покруче наших бабушек наперекор любым стереотипам
Мы давно привыкли к мнению о том, что мужчины любят проводить свое свободное время где-нибудь у телевизора за просмотром футбола или любого другого спортивного матча или, например, копаясь у себя в гараже. Но все это лишь устаревшие стереотипы, и если они и работают, то совсем не повсеместно.
Мы в AdMe.ru готовы развеять еще и стереотип о том, что вяжут только бабушки. Потому что мужчины, между прочим, тоже отлично с этим справляются.
«Я закончил кардиган! Это первый, который можно носить!»
«Играю под дождем со своими медузами и покемоном»
«Я связал реальный свитер!»
«Потребовалось почти 3 месяца, чтобы закончить этот кардиган! Хотя ему все еще нужны пуговицы»
«Мой первый шарф-ленивец!»
«Недавно увлекся вязанием. Я был в таком предвкушении, что закончил свою первую шапку за 2 дня!»
«Я сделал шарф с сакурой на весну! Люблю смотреть, как цветет вишня»
«Закончил свой первый кардиган с орнаментом!»
«Наслаждаюсь солнцем пустыни со своими игрушками»
«Наконец-то закончил свитер для себя. Пришлось 3–4 раза переделывать рукава, но результатом я доволен!»
«Я сделал вязаные шоколадные плитки!»
«Только что закончил то, что можно носить, и я так счастлив!»
«Мой новый свитер получился довольно экстравагантным, но, по крайней мере, не скучным!»
«Перестань уже вязать, обрати внимание на свою девочку»
«Слоненок, которого я сделал для друга»
«Я в готовой шапке»
«Недавно закончил эти игрушки, и они мне очень нравятся. Покойо и малыш Салливан»
«Сделал лыжную маску и очень горжусь этим»
«Связал сову»
А занимаетесь ли вы каким-то рукоделием? Какие работы вы делаете?
Фото на превью Intransigent_colours / Reddit
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