19 мужчин, которые вяжут покруче наших бабушек наперекор любым стереотипам

Мы давно привыкли к мнению о том, что мужчины любят проводить свое свободное время где-нибудь у телевизора за просмотром футбола или любого другого спортивного матча или, например, копаясь у себя в гараже. Но все это лишь устаревшие стереотипы, и если они и работают, то совсем не повсеместно.

Мы в AdMe.ru готовы развеять еще и стереотип о том, что вяжут только бабушки. Потому что мужчины, между прочим, тоже отлично с этим справляются.

«Я закончил кардиган! Это первый, который можно носить!»

«Играю под дождем со своими медузами и покемоном»

«Я связал реальный свитер!»

«Потребовалось почти 3 месяца, чтобы закончить этот кардиган! Хотя ему все еще нужны пуговицы»

«Мой первый шарф-ленивец!»

«Недавно увлекся вязанием. Я был в таком предвкушении, что закончил свою первую шапку за 2 дня!»

«Я сделал шарф с сакурой на весну! Люблю смотреть, как цветет вишня»

«Закончил свой первый кардиган с орнаментом!»

«Наслаждаюсь солнцем пустыни со своими игрушками»

«Наконец-то закончил свитер для себя. Пришлось 3–4 раза переделывать рукава, но результатом я доволен!»

«Я сделал вязаные шоколадные плитки!»

«Только что закончил то, что можно носить, и я так счастлив!»

«Мой новый свитер получился довольно экстравагантным, но, по крайней мере, не скучным!»

«Перестань уже вязать, обрати внимание на свою девочку»

«Слоненок, которого я сделал для друга»

«Я в готовой шапке»

«Недавно закончил эти игрушки, и они мне очень нравятся. Покойо и малыш Салливан»

«Сделал лыжную маску и очень горжусь этим»

«Связал сову»