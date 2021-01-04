19 мужчин, которые внезапность могут смело вписывать в свое резюме

Каждый из нас наслышан о неординарной мужской логике и феерических поступках. Но дело, конечно, не в поле или стереотипах, а в том, что есть люди, которые умеют с особым юмором смотреть на любые обстоятельства. А еще — превращать в каламбур даже самые обычные ситуации. И мужчинам из этой статьи удалось это сделать с особым старанием.

Зато такие люди точно знают, как поднять настроение и не унывать, поэтому мы в AdMe.ru обратили внимание на их чувство юмора и умение смеяться над собой.

«Решил уйти домой после обеденного перерыва. Не думаю, что кто-то заметит»

«Только что младший брат принес мне это и спросил: „А это мини солнечные часы?“»

«Наконец поставил свою „елку“, всех с праздниками!»

«Муж прислал это со словами: „Он готов какать в темноте, ха-ха“»

«Мне поручили поубирать в подвале, но я нашел свой старый работающий трек и уборка застопорилась»

«Я решил отправить маме картонную фигуру самого себя, чтобы создать ощущение, что я все-таки смог приехать на праздники»

Иногда мужская находчивость доходит до абсурда

«Папа подарил нам с сестрой по набору „женских штучек“ перед поступлением в вуз»

«Сказал отцу, что нужно нанять садовника, чтобы подстричь деревья. Но он сказал, что нужно экономить... и придумал вот это»

«Увидел этот почтовый ящик недалеко от дома моих бабушки и дедушки. Его поставил себе парень, который работает мастером по ремонту бытовой техники»

Иногда неосведомленность в женских вопросах может сыграть с мужчиной злую шутку

«Попросила мужа поиграть с нашим новым щенком. Когда я вернулась домой, то обнаружила такую картину»

«Думаю, этого парня явно беспокоят какие-то мысли»

Загадочная история вещей в мужском шкафу

«Муж купил себе эту рубашку. У меня просто нет слов...»

«Решил проверить вентиляционную трубу на чердаке, но мой план провалился в прямом и переносном смысле. Надеюсь, жена не заметит вот это на потолке в ванной...»

«Каждый декабрь папа сооружает на балконе икорную пирамиду»

Даже неудачную татуировку можно превратить в шедевр

«Не судите строго, мне было 18».

Без чувства юмора в интернете никак