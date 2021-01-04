19 мужчин, которые внезапность могут смело вписывать в свое резюме
Каждый из нас наслышан о неординарной мужской логике и феерических поступках. Но дело, конечно, не в поле или стереотипах, а в том, что есть люди, которые умеют с особым юмором смотреть на любые обстоятельства. А еще — превращать в каламбур даже самые обычные ситуации. И мужчинам из этой статьи удалось это сделать с особым старанием.
Зато такие люди точно знают, как поднять настроение и не унывать, поэтому мы в AdMe.ru обратили внимание на их чувство юмора и умение смеяться над собой.
«Решил уйти домой после обеденного перерыва. Не думаю, что кто-то заметит»
«Только что младший брат принес мне это и спросил: „А это мини солнечные часы?“»
«Наконец поставил свою „елку“, всех с праздниками!»
«Муж прислал это со словами: „Он готов какать в темноте, ха-ха“»
«Мне поручили поубирать в подвале, но я нашел свой старый работающий трек и уборка застопорилась»
«Я решил отправить маме картонную фигуру самого себя, чтобы создать ощущение, что я все-таки смог приехать на праздники»
Иногда мужская находчивость доходит до абсурда
«Папа подарил нам с сестрой по набору „женских штучек“ перед поступлением в вуз»
«Сказал отцу, что нужно нанять садовника, чтобы подстричь деревья. Но он сказал, что нужно экономить... и придумал вот это»
«Увидел этот почтовый ящик недалеко от дома моих бабушки и дедушки. Его поставил себе парень, который работает мастером по ремонту бытовой техники»
Иногда неосведомленность в женских вопросах может сыграть с мужчиной злую шутку
«Попросила мужа поиграть с нашим новым щенком. Когда я вернулась домой, то обнаружила такую картину»
«Думаю, этого парня явно беспокоят какие-то мысли»
Загадочная история вещей в мужском шкафу
«Муж купил себе эту рубашку. У меня просто нет слов...»
«Решил проверить вентиляционную трубу на чердаке, но мой план провалился в прямом и переносном смысле. Надеюсь, жена не заметит вот это на потолке в ванной...»
«Каждый декабрь папа сооружает на балконе икорную пирамиду»
Даже неудачную татуировку можно превратить в шедевр
«Не судите строго, мне было 18».
Без чувства юмора в интернете никак
А какие самые искрометные поступки совершали мужчины из вашего окружения?
Фото на превью hroomzy / Twitter