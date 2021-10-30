19 мужчин и женщин, реальный возраст которых вызывает только один вопрос: «Что, простите?»

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Наверняка у каждого есть такой знакомый, который выглядит либо моложе своих лет, либо, наоборот, старше ровесников-одногодок. На это влияют разные факторы, в числе которых генетика, образ жизни, наличие или отсутствие вредных привычек. Ясно одно: таким людям суждено частенько предъявлять свой паспорт и отбиваться от надоедливых расспросов.

Мы в AdMe.ru согласны с выражением, что возраст — это всего лишь цифра. Герои нашей сегодняшней статьи являются очередным тому подтверждением.

«У меня всегда просят паспорт в магазине. Мне 40, и я скоро стану бабушкой»

«Моей жене всегда предлагают детское меню. Угадайте ее возраст»

«Ей 27, мне 26. И люди часто думают, что она моя дочь».

«Это мой муж в 7-м классе. На этой фотографии ему всего 13»

«Это моя 52-летняя мама. Люди в шоке от того, насколько она молодо выглядит, и от того, что ее ребенок уже взрослый»

«7-летняя я возвышаюсь над бабушкой и двоюродной сестренкой»

«Жена сказала, что я начинаю походить на дедушку. Я решился и сбрил бороду. Не могу перестать прикасаться к своему гладкому лицу»

«В этом году мне стукнет 48 лет. К слову, моей маме 70, но она выглядит на 55».

«Мое фото с рабочего пропуска. Мне 40 лет»

«Мне 48. Я окончил школу 30 лет назад, и вот теперь я наконец решил продолжить свое обучение»

Знаете, идти в колледж через 30 лет после его окончания — это далеко не так просто. © AdvancedAdvance / Reddit

«Моей сестре на самом деле 32 года»

«У нас с мужем детские лица. Ему 33, а мне 27»

«На первом фото мне 22. На втором — 32. Футболка одна и та же»

«Мне 36 лет»

В свои 36 ты выглядишь намного младше. © thecatsmeow311 / Reddit

«Моему отцу чуть за 40»

«Моя подруга утверждает, что на первой фотографии ей 13 лет. На втором фото — она сейчас»

«Мне 51 год, но многие говорят, что я выгляжу значительно моложе»

Не буду врать: ты выглядишь на 30 или 35. © TanenrEthan / Reddit

«Мне 13, но я выгляжу как 50-летняя мамочка»

«Мне 40 лет. Я не пользуюсь тональником, потому что он забивает поры, увлажняю кожу днем и ночью, делаю маски для лица. Я никогда не делала пластику и филлеры»

99 % женщин мечтали бы выглядеть так в вашем возрасте. © kalu777 / Reddit

«Мне 35. Во мне течет индонезийская и японская кровь»

«Провожаю свои 40 лет. Муж сфотографировал меня и запечатлел радугу»

Мне стукнуло 40, но ты выглядишь как минимум на 10 лет моложе меня. © Nellie_blythe / Reddit