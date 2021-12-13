19 мохнатых преступников, которые радостно разносят квартиру, стоит только хозяину отвернуться

Домашние животные те еще хитрецы: преданно заглядывают в глаза, умилительно виляют хвостом и строят из себя хороших мальчиков или девочек. Но стоит вам отвернуться, и они тут же идут вразнос: раскидывают носки, прячут тапки и переворачивают цветочные горшки. А потом просто садятся посреди всего этого беспорядка с таким невинным видом, будто они вообще тут ни при чем.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям пользователей сети, которые показали, что их питомцы творят что хотят и совершенно не считаются с мнением хозяев.

«Как приятно вернуться домой!»

Они стараются выглядеть так, будто не имеют отношения к этому беспорядку

«Хотелось запечатлеть очередной шедевр моего засранца. Но тот настолько бессовестный, что даже не потрудился попозировать для фотографии»

Коробка с салфетками разорена

«Кинулся мне под ноги, и я уронил ингредиенты для ужина»

«Отложил джойстик, чтобы приготовить кофе, вернулся, а там это»

«В день стирки у меня уходит час на то, чтобы собрать все носки»

«Услышал шорох, заглянул под одеяло, а там вот это. Притом он выглядел очень довольным собой»

«Моя собака съела чек на $ 1 100»

«Кот сгрыз мой провод для пауэрбанка, отлично просто»

Улыбка из серии «Я знаю, что кое-что натворил»

«Ух ты! Теперь, кажется, понятно, что стало с помадой»

«Вот что она сделала со своей кроватью сегодня, пока я был на работе»

«Я успел убрать землю, прежде чем он решил еще и с ней поиграть»

Кот порвал сетку на окне

«Вот почему мы не можем позволить себе даже постелить красивую салфетку на полку под телевизором»

«Думал, что она наконец повзрослела, но, похоже, это не так»

Они оставались без присмотра меньше часа

Когда ты чисто по позе видишь, что кот что-то натворил