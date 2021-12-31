19 модников, которых не нужно учить тому, как привлечь к себе внимание

Стиль и красота — понятия сложные и субъективные. Даже самим себе мы не всегда можем доверять в этих вопросах. Вероятно, каждый из нас хоть однажды надевал дома новенькую вещь и недоумевал, где при покупке были его глаза, ведь выйти в этом наряде в люди представлялось настоящей катастрофой. Но есть и такие личности, которым совершенно плевать на то, что об их внешнем виде думают окружающие, а повод примерить экстравагантный образ они воспринимают как вызов обществу.

Мы в AdMe.ru уверены, что поучиться у героев нашей подборки стоит даже эпатажным звездам, ведь эти модники точно знают, как привлечь к себе внимание всего одной деталью.

1. Красота работе не помеха

2. «Моя девушка купила себе такое платье. Начинаю подозревать, что она мне что-то недоговаривает»

3. «Моя коллега сегодня пришла в этом костюме. Жаль, она не дала нам завершить начатое»

4. Умеет же кто-то обувь выбирать

5. «Мой отец в своем новом любимом пуловере»

6. Почему эти штаны выглядят как футбольный мяч, которым годами играли всем двором?

7. Офтальмолог на выезде. Проверка зрения на дому, в метро, в магазине. Низкие цены

8. «Прислал своей девушке фото в этом пиджаке, на что она ответила: „Ты ведь не собираешься его покупать?“ Но разве можно устоять перед этим великолепием за $ 6,98?»

9. «Сначала мне показалось, что это чулки в сеточку, но затем я пригляделся и теперь хочу себе такие носки!»

10. «Целый час сканировал, но ответа так и не дождался»

11. «Хотя мы и договаривались нарядиться в уродливые новогодние свитера, я все же считаю, что на вечеринку нужно приходить одетым с иголочки»

12. Что ж, вам почти удалось сделать кроксы брутальными. Почти

13. У природы нет плохой погоды

14. «Оторвал в комиссионке этот свитер со Сквидвардом за $ 4»

15. Этот парень приклеил к своей кроссовке фотографию другой кроссовки

16. «В новом платье моей жены есть 2 кармана, и вот где располагается один из них»

17. «Подруга решила своим платьем суету навести»

Во имя всего святого, только не снова! © Sbotkin / Imgur

Я до сих пор не могу понять, какого цвета платье. Как ей это удалось?! © anxiously / Imgur

18. «Только что столкнулся в местной забегаловке с парнем в этом костюме»

19. Пожалуй, самая беспощадная по отношению к ногам обувь