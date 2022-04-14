19 метких высказываний людей из сети, после прочтения которых еще долго можно сидеть с открытым ртом

Многим из нас приходят яркие мысли в голову. Кому-то перед сном в кровати, кому-то в душе. И мы часто просто забываем их в будничной суете. Но герои нашей сегодняшней статьи решили не упускать эти жемчужины, а собирать их в одном месте.

Мы в AdMe.ru понимаем, как важно пополнять запасы новых взглядов на жизнь. Поэтому не хотим тратить больше ни секунды вашего времени. Скорее оцените по достоинству эти перлы пользователей сети.

Люди, которые на просьбу вести себя по-человечески отвечают: «Мир устроен не так», являются как раз таки причиной того, что мир устроен не так. © ObsoleteOcto / Reddit

Из-за того, что у большинства людей нет полноценной профессиональной кухни, кулинарное шоу, в котором для приготовления блюд используются только базовые ингредиенты и микроволновая печь, вероятно, будет очень популярным. © southpolebrand / Reddit

После 3-дневного отпуска вы чувствуете себя отдохнувшим. А после 5 дней и больше вы забываете, каково это — быть продуктивным членом общества. © JustSomeGuy_Idk / Reddit