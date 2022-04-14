19 метких высказываний людей из сети, после прочтения которых еще долго можно сидеть с открытым ртом
Многим из нас приходят яркие мысли в голову. Кому-то перед сном в кровати, кому-то в душе. И мы часто просто забываем их в будничной суете. Но герои нашей сегодняшней статьи решили не упускать эти жемчужины, а собирать их в одном месте.
Мы в AdMe.ru понимаем, как важно пополнять запасы новых взглядов на жизнь. Поэтому не хотим тратить больше ни секунды вашего времени. Скорее оцените по достоинству эти перлы пользователей сети.
- В сказке «Гадкий утенок» есть момент, о котором никто никогда не говорит: после целой жизни, полной издевательств, утенок вырастает в лебедя, ставшего, бесспорно, самым большим негодяем в птичьем царстве. © clearlystyle / Reddit
- Если в сиквеле нет сценаристов или режиссеров из первого фильма, то это просто высокобюджетный фанфик. © HotCaterpillar2 / Reddit
- Люди, которые умеют правильно обращаться с выигрышами в лотерею, обычно реже всего покупают лотерейные билеты. © av0c / Reddit
- Гарри Поттер слишком эмоционально стабилен для ребенка, воспитанного людьми, которые его ненавидели. © jerinth1902 / Reddit
— Это вы про парня, который 6 часов пялился в зеркало, потому что это заставляло его чувствовать себя любимым? © CHD81 / Reddit
- Мы проверяем холодильник несколько раз не для того, чтобы найти там другую еду. Мы проверяем, достаточно ли снизились наши запросы, чтобы съесть то, что там уже есть. © Cryptic_Cosmos / Reddit
- Если бы «Русалочку» переделали или написали для современной аудитории, коллекция сокровищ Ариэль была бы не милой и причудливой, а скорее экологическим показателем того, сколько мусора мы выбрасываем в океан. © Revolutionary_Egg935 / Reddit
- Гуглить — это действительно навык. Некоторые люди гораздо быстрее находят более точные ответы, чем другие. © GoodDayTheJay / Reddit
- Природа дает нам наши «взрослые» зубы задолго до того, как мы становимся ответственными взрослыми. © JeffsBurnerAccount / Reddit
- Вампиры продолжают вступать в отношения со смертными, потому что знают, что в конечном итоге получат наследство. И именно так все вампиры становятся богатыми. © mateayat98 / Reddit
- Чья-то мама, вероятно, использовала вас как плохой пример для своего ребенка. © smolneedykittenbby / Reddit
- Жизнь на Земле — это практически то, что происходит с вещами, когда вы не храните их в «прохладном, сухом месте, вдали от света». Мы — это космическая плесень. © 0K4M1 / Reddit
- Если ты дурак и знаешь, что ты дурак, то ты намного меньший дурак, чем тот дурак, который не понимает, что он дурак. © Theri_owAway / Reddit
- Быть слишком ленивым, чтобы сходить за фастфудом, — это случай, когда минус на минус дает плюс. © fluffy_*****sins / Reddit
- Обнаружить седой волос на голове — это признак молодости. Пожилым людям не нужно его находить. Такие волосы у них видны невооруженным глазом. © mashdots / Reddit
- Если бы вы могли читать мысли людей, то услышали бы много плохой музыки и неправильно расслышанных текстов. © carbonarian / Reddit
- Актерская игра — единственная ложь, которой люди аплодируют. © wassomini / Reddit
- Люди, которые на просьбу вести себя по-человечески отвечают: «Мир устроен не так», являются как раз таки причиной того, что мир устроен не так. © ObsoleteOcto / Reddit
- Из-за того, что у большинства людей нет полноценной профессиональной кухни, кулинарное шоу, в котором для приготовления блюд используются только базовые ингредиенты и микроволновая печь, вероятно, будет очень популярным. © southpolebrand / Reddit
- После 3-дневного отпуска вы чувствуете себя отдохнувшим. А после 5 дней и больше вы забываете, каково это — быть продуктивным членом общества. © JustSomeGuy_Idk / Reddit
А какие крутые мысли вам приходили в голову ни с того ни с сего?
AdMe/Народное творчество/19 метких высказываний людей из сети, после прочтения которых еще долго можно сидеть с открытым ртом
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