19 мастеров слова, которые комментируют так, что хоть стой, хоть падай

У каждого из нас, наверное, хотя бы раз в жизни была такая ночь, когда не можешь уснуть, потому что придумываешь тот самый идеальный ответ на реплику собеседника. И многие хотели бы обладать талантом сразу и метко выдавать нужную фразу в обычном разговоре, споре или просто в сети. Оказывается, на просторах интернета таких счастливчиков много: уж их-то комментарии неизбежно становятся вирусными.

Мы в AdMe.ru не упустим случая рассмешить своих читателей. И вот вам новая подборка ироничных комментариев от пользователей, которые, как всегда, просто не смогли вот так взять и пройти мимо, не ответив.

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