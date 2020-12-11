19 мастеров слова, которые комментируют так, что хоть стой, хоть падай
У каждого из нас, наверное, хотя бы раз в жизни была такая ночь, когда не можешь уснуть, потому что придумываешь тот самый идеальный ответ на реплику собеседника. И многие хотели бы обладать талантом сразу и метко выдавать нужную фразу в обычном разговоре, споре или просто в сети. Оказывается, на просторах интернета таких счастливчиков много: уж их-то комментарии неизбежно становятся вирусными.
Мы в AdMe.ru не упустим случая рассмешить своих читателей. И вот вам новая подборка ироничных комментариев от пользователей, которые, как всегда, просто не смогли вот так взять и пройти мимо, не ответив.
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А вам что ближе: ирония, сарказм или язвительность? И удавалось ли вам в последнее время подобрать остроумный ответ и удивить собеседника?
Фото на превью Unknown Author / Bash.im