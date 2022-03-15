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19 мастериц, у которых руки совсем не золотые — бриллиантовые

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Сегодня в магазинах можно купить абсолютно что угодно. Вот только если эта вещь уникальная, да еще и в единственном экземпляре, то она однозначно будет стоить как крыло самолета. Но некоторые умельцы не собираются разбрасываться деньгами и сами создают кое-что эксклюзивное. Иногда даже из обычной шторы или простыни.

Мы в AdMe.ru преклоняемся перед такими мастерами и мастерицами. И сами бы хотели обладать парочкой их творений.

«Я тут сшила пальто в стиле 50-х. Кстати, сейчас —28 °C, и мне в нем тепло

«Пришлось очень долго быть одной дома, и я решила чем-то себя глобально занять. Ну, чтобы кукуха не засвистела»

«Взяла в руки грунтовку, краски, кисточки с валиками — и вот таков был результат. И да, я не зачищала сверху лак, так как была у меня грунтовка специальная для всех возможных поверхностей, — только обезжирила поверхность перед нанесением грунта. Лак сверху матовый. Почти 2 года в эксплуатации, нигде ничего не отвалилось, что очень радует».

«Рискнула сшить кое-что более дерзкое, чем обычно»

«Вообще я стеснялась это выкладывать. Казалось, что слишком старая для таких платьев. Но потом решила, что нет уж! Я так старалась, не дело просто на манекене показывать».

«Учительница попросила сделать бутафорскую еду для школьного спектакля. Ну что ж, они ее получат»

  • Не удивлюсь, если потом ты обнаружишь на ней парочку укусов. Ну слишком реалистично. © crap4brains4eva / Reddit

«Наконец-то поняла, что делать с этой тканью. Она ждала своего часа больше 10 лет»

  • Выглядит как современная вариация платья Белль из «Красавицы и Чудовища», мне очень нравится. © forthehopeofitall13 / Reddit

«Сделала набор кожаных подставок в подарок тете на день рождения»

  • Это же просто кошмарно. Настолько кошмарно, что нужно спрятать в коробку, чтобы никто не видел. А эту коробку отправить прямо ко мне домой. Если же серьезно, то прям очень круто. © Yeoshua82 / Reddit

«Это платье я сшила на свадьбу подруги»

«Работа над ним помогла отвлечься от целой кучи грустных мыслей, и теперь я планирую творить еще и еще».

«Сшила брюки, в которых хоть на работу, хоть спи. И садиться можно нормально!»

  • Ну вот почему производители до сих пор выпускают женские брюки без карманов? Вот твои мало того, что с карманами, так в них еще помещается целая, блин, книга! Они стильные, удобные и вообще. Думаю, ты только что разрушила целую индустрию. © AllyS999 / Reddit

«Мое первое платье! Сделала из старой простыни»

  • А ведь обычно меня бесит все, что связано с Disney. Но это восхитительно! © ToroTaurus / Reddit

«Сделала тут себе и парню нижнее белье»

«Сшила вот рубашку. Из шторы»

«И выкройку тоже сама сделала».

«Мой вариант одного модного корсета»

  • Меня мысль о попытке сделать что-то подобное приводит в ужас. Нереально! © bandaid21 / Reddit

Бальное платье для Круэллы Де Виль. С карманами!

«Неидеально, конечно. Но все равно рада называть его своим»

«Моя нереально талантливая невестка сделала кровать нашему котейке»

«Выкройка была сущим кошмаром, пришлось кучу всего исправлять. Но в итоге все получилось»

«А я вот сегодня сделала рюкзак»

«Ткань еще и водонепроницаемая».

часов у швейной машинки — и готово новое платье

«Сшила это платье, чтобы поужинать с парнем на День святого Валентина»

«Кстати, ему понравилось».

А вы сами cоздаете что-то эксклюзивное или ну его — проще купить?

Фото на превью 102 Dalmatians / Walt Disney Pictures and co-producers, ginniesue / Reddit
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AdMe/Народное творчество/19 мастериц, у которых руки совсем не золотые — бриллиантовые
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