19 мастериц, у которых руки совсем не золотые — бриллиантовые
Сегодня в магазинах можно купить абсолютно что угодно. Вот только если эта вещь уникальная, да еще и в единственном экземпляре, то она однозначно будет стоить как крыло самолета. Но некоторые умельцы не собираются разбрасываться деньгами и сами создают кое-что эксклюзивное. Иногда даже из обычной шторы или простыни.
Мы в AdMe.ru преклоняемся перед такими мастерами и мастерицами. И сами бы хотели обладать парочкой их творений.
«Я тут сшила пальто в стиле 50-х. Кстати, сейчас —28 °C, и мне в нем тепло!»
- Ты выглядишь так, будто вокруг вот-вот запоют все лесные зверушки. © dipbeneaththelazers / Reddit
«Пришлось очень долго быть одной дома, и я решила чем-то себя глобально занять. Ну, чтобы кукуха не засвистела»
«Взяла в руки грунтовку, краски, кисточки с валиками — и вот таков был результат. И да, я не зачищала сверху лак, так как была у меня грунтовка специальная для всех возможных поверхностей, — только обезжирила поверхность перед нанесением грунта. Лак сверху матовый. Почти 2 года в эксплуатации, нигде ничего не отвалилось, что очень радует».
«Рискнула сшить кое-что более дерзкое, чем обычно»
«Вообще я стеснялась это выкладывать. Казалось, что слишком старая для таких платьев. Но потом решила, что нет уж! Я так старалась, не дело просто на манекене показывать».
«Учительница попросила сделать бутафорскую еду для школьного спектакля. Ну что ж, они ее получат»
- Не удивлюсь, если потом ты обнаружишь на ней парочку укусов. Ну слишком реалистично. © crap4brains4eva / Reddit
«Наконец-то поняла, что делать с этой тканью. Она ждала своего часа больше 10 лет»
- Выглядит как современная вариация платья Белль из «Красавицы и Чудовища», мне очень нравится. © forthehopeofitall13 / Reddit
«Сделала набор кожаных подставок в подарок тете на день рождения»
- Это же просто кошмарно. Настолько кошмарно, что нужно спрятать в коробку, чтобы никто не видел. А эту коробку отправить прямо ко мне домой. Если же серьезно, то прям очень круто. © Yeoshua82 / Reddit
«Это платье я сшила на свадьбу подруги»
«Работа над ним помогла отвлечься от целой кучи грустных мыслей, и теперь я планирую творить еще и еще».
«Сшила брюки, в которых хоть на работу, хоть спи. И садиться можно нормально!»
- Ну вот почему производители до сих пор выпускают женские брюки без карманов? Вот твои мало того, что с карманами, так в них еще помещается целая, блин, книга! Они стильные, удобные и вообще. Думаю, ты только что разрушила целую индустрию. © AllyS999 / Reddit
«Мое первое платье! Сделала из старой простыни»
- А ведь обычно меня бесит все, что связано с Disney. Но это восхитительно! © ToroTaurus / Reddit
«Сделала тут себе и парню нижнее белье»
- Именно ради такого контента я регулярно шарюсь в интернете. © Littlemisscake*** / Reddit
«Сшила вот рубашку. Из шторы»
«И выкройку тоже сама сделала».
«Мой вариант одного модного корсета»
- Меня мысль о попытке сделать что-то подобное приводит в ужас. Нереально! © bandaid21 / Reddit
Бальное платье для Круэллы Де Виль. С карманами!
- Тащусь от того, что ты под юбку запихнула как будто еще больше собачек. © AQualityKoalaTeacher / Reddit
«Неидеально, конечно. Но все равно рада называть его своим»
- Ничего не знаю, для меня он идеален. © burninfate / Reddit
«Моя нереально талантливая невестка сделала кровать нашему котейке»
- Как-то внезапно захотелось научится макраме. © screamorama / Reddit
«Выкройка была сущим кошмаром, пришлось кучу всего исправлять. Но в итоге все получилось»
«А я вот сегодня сделала рюкзак»
«Ткань еще и водонепроницаемая».
5 часов у швейной машинки — и готово новое платье
- Ты сделала карманы! Мы все хотим карманы! © Open-Garage-9742 / Reddit
«Сшила это платье, чтобы поужинать с парнем на День святого Валентина»
«Кстати, ему понравилось».
А вы сами cоздаете что-то эксклюзивное или ну его — проще купить?