19 мастериц, у которых руки совсем не золотые — бриллиантовые

Сегодня в магазинах можно купить абсолютно что угодно. Вот только если эта вещь уникальная, да еще и в единственном экземпляре, то она однозначно будет стоить как крыло самолета. Но некоторые умельцы не собираются разбрасываться деньгами и сами создают кое-что эксклюзивное. Иногда даже из обычной шторы или простыни.

Мы в AdMe.ru преклоняемся перед такими мастерами и мастерицами. И сами бы хотели обладать парочкой их творений.

«Я тут сшила пальто в стиле 50-х. Кстати, сейчас —28 °C, и мне в нем тепло!»

Ты выглядишь так, будто вокруг вот-вот запоют все лесные зверушки. © dipbeneaththelazers / Reddit

«Пришлось очень долго быть одной дома, и я решила чем-то себя глобально занять. Ну, чтобы кукуха не засвистела»

«Взяла в руки грунтовку, краски, кисточки с валиками — и вот таков был результат. И да, я не зачищала сверху лак, так как была у меня грунтовка специальная для всех возможных поверхностей, — только обезжирила поверхность перед нанесением грунта. Лак сверху матовый. Почти 2 года в эксплуатации, нигде ничего не отвалилось, что очень радует».

«Рискнула сшить кое-что более дерзкое, чем обычно»

«Вообще я стеснялась это выкладывать. Казалось, что слишком старая для таких платьев. Но потом решила, что нет уж! Я так старалась, не дело просто на манекене показывать».

«Учительница попросила сделать бутафорскую еду для школьного спектакля. Ну что ж, они ее получат»

Не удивлюсь, если потом ты обнаружишь на ней парочку укусов. Ну слишком реалистично. © crap4brains4eva / Reddit

«Наконец-то поняла, что делать с этой тканью. Она ждала своего часа больше 10 лет»

Выглядит как современная вариация платья Белль из «Красавицы и Чудовища», мне очень нравится. © forthehopeofitall13 / Reddit

«Сделала набор кожаных подставок в подарок тете на день рождения»

Это же просто кошмарно. Настолько кошмарно, что нужно спрятать в коробку, чтобы никто не видел. А эту коробку отправить прямо ко мне домой. Если же серьезно, то прям очень круто. © Yeoshua82 / Reddit

«Это платье я сшила на свадьбу подруги»

«Работа над ним помогла отвлечься от целой кучи грустных мыслей, и теперь я планирую творить еще и еще».

«Сшила брюки, в которых хоть на работу, хоть спи. И садиться можно нормально!»

Ну вот почему производители до сих пор выпускают женские брюки без карманов? Вот твои мало того, что с карманами, так в них еще помещается целая, блин, книга! Они стильные, удобные и вообще. Думаю, ты только что разрушила целую индустрию. © AllyS999 / Reddit

«Мое первое платье! Сделала из старой простыни»

А ведь обычно меня бесит все, что связано с Disney. Но это восхитительно! © ToroTaurus / Reddit

«Сделала тут себе и парню нижнее белье»

Именно ради такого контента я регулярно шарюсь в интернете. © Littlemisscake*** / Reddit

«Сшила вот рубашку. Из шторы»

«И выкройку тоже сама сделала».

«Мой вариант одного модного корсета»

Меня мысль о попытке сделать что-то подобное приводит в ужас. Нереально! © bandaid21 / Reddit

Бальное платье для Круэллы Де Виль. С карманами!

Тащусь от того, что ты под юбку запихнула как будто еще больше собачек. © AQualityKoalaTeacher / Reddit

«Неидеально, конечно. Но все равно рада называть его своим»

Ничего не знаю, для меня он идеален. © burninfate / Reddit

«Моя нереально талантливая невестка сделала кровать нашему котейке»

Как-то внезапно захотелось научится макраме. © screamorama / Reddit

«Выкройка была сущим кошмаром, пришлось кучу всего исправлять. Но в итоге все получилось»

«А я вот сегодня сделала рюкзак»

«Ткань еще и водонепроницаемая».

5 часов у швейной машинки — и готово новое платье

Ты сделала карманы! Мы все хотим карманы! © Open-Garage-9742 / Reddit

«Сшила это платье, чтобы поужинать с парнем на День святого Валентина»

«Кстати, ему понравилось».