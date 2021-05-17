19 маленьких шкодников, за которыми нужен глаз да глаз круглые сутки

Дети — цветы жизни. Но иногда эти цветочки так активно разбрасывают свои лепестки вокруг, что только и успевай за ними следить. И как хорошо, что у проворных родных в руках вовремя оказывается телефон, чтобы снять проделки маленьких проказников.

Мы в AdMe.ru не упускаем возможность насладиться детскими атаками на порядок и спокойствие. А жадин среди нас нет, поэтому посмейтесь и вы вместе с нами.

«Услышал тишину, обернулся, а там...»

«Племяннику срочно понадобился портрет Джорджа Вашингтона. Слава Вселенной, что не Бенджамина Франклина»

Бенджамин Франклин изображен на 100-долларовой купюре (прим. AdMe.ru).

«Сын пошел в садик и отличился на первом же задании. Слева работы остальных детей, справа — его рук дело»

«Над выбором будущей профессии стоит еще подумать. Строитель отпадает точно».

«Моя дочь решила помешать смузи металлической ложкой. Пока блендер работал»

Когда племянница играет с кошкой

«Сын растет „уверенным пользователем компьютера“. На эту задачу ему потребовалось всего несколько минут»

«Дочь категорически отрицала, что сама подстригла себе челку. Бонусом выяснили, что больше не стоит готовить ей буррито на завтрак»

«Попросил дочь убрать со стола»

«Мой сын написал это мне на руке, пока я спал. Я папа»

«Мамуль, я покакал».

«Сын заявил, что не может найти вторую наволочку. На логичный вопрос „зачем?“ он сказал, что „для любимой“. Ну окей, взрослеет. Сейчас наблюдаю такую картину»

«Моя племянница, которая вела себя как лапушка целых 3 часа, в конце концов решила, что это отличная идея»

«Дочери запрещено трогать чужое мороженое. Но иногда очень хочется»

«Я съела мороженку, но вот деньги за нее».

«Сегодня мне исполнилось 19 лет, и мой брат решил съесть одну из моих свечек, пока я был в гостях у мамы»

«Мне кажется, что моя дочь слишком много играет с котом»

«Полтора года... Ну, почти как надо»

«Мой друг сказал своему ребенку привести свои вещи в порядок. Вернулся и увидел вот это»

«Вот такой „козой“ меня моя дочура порадовала сегодня на УЗИ. Впервые ее увидел — и такое приветствие»

«Сын потерял фигурку Lego. Я нашел»

Гепард, посторонись. Быстрее этой штуки на свете нет ничего

«Вот что мой ребенок сделал с пультом после кражи из него подходящих батареек для своего джойстика. Все еще не могу понять, в восторге я или злюсь»