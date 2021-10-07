19 мальчишек и девчонок, родителям которых без ведра валерьянки никак не обойтись

Быть родителем — это не только уметь менять подгузник, проверять уроки или в 101-й раз читать ребенку одну и ту же книжку. Мамы и папы просто обязаны обладать спокойствием удава, неисчерпаемым терпением и быть готовыми к любым непредсказуемым ситуациям.

Мы в AdMe.ru уверены, что некоторые дети просто созданы для того, чтобы проверять взрослых на прочность, и юные герои нашей статьи прямое тому доказательство.

«Моя дочь подкралась сзади и чуть не довела меня до инфаркта»

«Мои дети проделали дыру в кресле-мешке, и повсюду разлетелись тонны шариков из пенополистирола»

«Сказал сыну поставить газировку в холодильник. Он положил ее в морозилку»

Ребенок, который учится ходить. Маркер. Спящий муж. Результат

«Сын попросил у меня шоколадно-ванильное мороженое. Мне совершенно ясно, что я воспитываю монстра»

«Дочка устроила мне покатушки на роликах на День матери»

«День рождения у дочки был»

«Ребенок сварил суп из всего, что было в холодильнике. Да, прямо в машине. Да, я в порядке»

«Похоже, моя дочь оставила в кармане блестящий синий мелок, который я обнаружила только после полного цикла сушки»

«Вся ее одежда сейчас испорчена, и мне нужно придумать, как ее почистить, иначе вся наша одежда в обозримом будущем станет синей».

«Сынок приготовил мне бутерброд с горчицей»

«Моя дочь только что узнала, что произойдет, если вы забудете налить воду в лапшу быстрого приготовления перед тем, как поставить ее в микроволновку»

«Сын сказал, что понятия не имеет, как это попало в унитаз...»

«У меня чуть инфаркт не случился, когда я глянул на заднее сиденье машины после работы. А все потому, что дочка положила в автокресло своего „ребеночка“»

«Сын уверяет, что покормил кошек»

«Ребенок бросил мой телефон в костер»

«Сегодня вечером учил дочку водить машину...»

«Я спросила сына, не нужна ли ему новая зубная щетка. Он сказал нет»

«Не можете найти пульт? Он должен быть где-то в логичном месте. Например, внутри укулеле ваших детей»

«Мой сын в этом году пошел в школу. Это его туфли после 8 дней учебы»