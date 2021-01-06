19 людей, которые видят диковинную вещь и покупают не раздумывая

Нам часто приходится идти с четким списком в магазин, держать в голове перечень практичных и полезных предметов, которые надо купить. Но иногда так здорово позволить себе унести домой необычную приглянувшуюся нам вещь. Не исключено, что она не пригодится, но уж точно будет радовать глаз и поднимет настроение.

AdMe.ru стало интересно, какие вещицы пользователи покупают просто так, для души, а потом показывают в интернете.

«Я купила самую соблазнительную сковородку во вселенной!»

«Ревную свою сковородочку ко всем».

«Моя кормушка для птиц, купленная импульсивно, стоила своих денег»

«Жена купила подушечку»

«Когда взгляд на нее падает, я пугаюсь.»

«Нашел на барахолке очень необычное блюдо»

«Купил этот необычную орхидею в супермаркете. Я сам из Великобритании и раньше не видел таких»

«Мне подарили панельку-светильник! Я счастливая мать»

«Купил точилку»

«Приобрел в Goodwill. Подумал, что это хоть и немного уродливо, но необычно»

«Нашел на винтажной распродаже. Рядом не было хозяина, и я не спросил, что это. Но выглядит действительно классно»

Это коробка для пергаментов.

«Купил довольно необычную монету»

«Странное, но тем не менее впечатляющее произведение искусства, которое мои родители привезли с Бали»

«Необычные ботинки купил на распродаже»

«Заплатила около $ 5 за эти чудесные баночки, сделанные в Голландии. Не знаю, что положу в них, но я просто влюбилась»

«Вчера я купил, возможно, самую красивую настольную лампу в мире»

«Она сделана из морских ракушек».

«Что думаете об этой кушетке? Приобрел ее в одном старом магазине»

«Купил своему другу дом»

«Только что принес из магазина этот диковинный кактус»

«Необычное пресс-папье. Приобрел на аукционе, интересный рисунок»

«Посмотрите, что я купил!»

Что за магазин? Это самая милая покупка на свете. © JujuSulcata / Reddit