19 людей, которые видят диковинную вещь и покупают не раздумывая
Нам часто приходится идти с четким списком в магазин, держать в голове перечень практичных и полезных предметов, которые надо купить. Но иногда так здорово позволить себе унести домой необычную приглянувшуюся нам вещь. Не исключено, что она не пригодится, но уж точно будет радовать глаз и поднимет настроение.
AdMe.ru стало интересно, какие вещицы пользователи покупают просто так, для души, а потом показывают в интернете.
«Я купила самую соблазнительную сковородку во вселенной!»
«Ревную свою сковородочку ко всем».
«Моя кормушка для птиц, купленная импульсивно, стоила своих денег»
«Жена купила подушечку»
«Когда взгляд на нее падает, я пугаюсь.»
«Нашел на барахолке очень необычное блюдо»
«Купил этот необычную орхидею в супермаркете. Я сам из Великобритании и раньше не видел таких»
«Мне подарили панельку-светильник! Я счастливая мать»
- Везет. Мне галстук подарили. © 1_Am_Polar_Bear / Twitter
«Купил точилку»
«Приобрел в Goodwill. Подумал, что это хоть и немного уродливо, но необычно»
«Нашел на винтажной распродаже. Рядом не было хозяина, и я не спросил, что это. Но выглядит действительно классно»
Это коробка для пергаментов.
«Купил довольно необычную монету»
«Странное, но тем не менее впечатляющее произведение искусства, которое мои родители привезли с Бали»
«Необычные ботинки купил на распродаже»
«Заплатила около $ 5 за эти чудесные баночки, сделанные в Голландии. Не знаю, что положу в них, но я просто влюбилась»
«Вчера я купил, возможно, самую красивую настольную лампу в мире»
«Она сделана из морских ракушек».
«Что думаете об этой кушетке? Приобрел ее в одном старом магазине»
«Купил своему другу дом»
«Только что принес из магазина этот диковинный кактус»
«Необычное пресс-папье. Приобрел на аукционе, интересный рисунок»
«Посмотрите, что я купил!»
- Что за магазин? Это самая милая покупка на свете. © JujuSulcata / Reddit
А если вам встречается необычная вещь, вы ее покупаете? Показывайте фотографии своих приобретений!