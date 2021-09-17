19 людей, которые откопали в закромах раритетные сокровища и сорвали джекпот

Закрома — волшебное место, где можно откопать раритетные сокровища. Под закромами подразумевается антресоль, балкон, гараж... А иной раз и барахолка. Так и пылились бы некоторые сокровища целую вечность, если бы на них не наткнулись одни счастливцы.

Редакция AdMe.ru уверена: вещи возраста наших родителей и прародителей — настоящая машина времени, о которой многие так мечтают.

«Разбирали, значит, мы бельевой шкаф у мамы...»

Надпись на бирке: «Декабрь 1979 г.»

«Нашла особое винтажное белье от Victoria’s Secret. Оно все еще с биркой! Думаю, это 1980 год»

«Разгребали чулан одной пожилой родственницы, обнаружили утварь времен СССР. Это мельхиоровые ложки»

Мой муж за такую ложку готов пойти на криминал. Имеются дома 2 штуки. Хранит и оберегает как Кощей яйцо. © Anarchy49 / Pikabu

«Италия. Я закончил реставрацию шкафчика для ниток из портняжной мастерской моей бабули. Там все еще хранятся оригинальные катушки 60-х годов в идеальном состоянии»

«Мне 25, снимаю квартиру. Приехала мама, увидела, что у меня только 3 полотенца, и говорит: „Я тебе новое дам, у меня в запасе“»

«В следующую поездку дает мне это. Говорит, ей дала ее мама, а той дала ее мама. Прабабушке сейчас 94. Боюсь представить, сколько лет этому полотенцу».

«Я живу в Испании. Решил разобрать подсобку дома. Среди всего раритета была вот такая „олдскульная“ гоночная трасса 2004 года»

«Залез на местный американский eBay, где нашел примерную стоимость игрушки. Цена впечатлила — € 250 за трассу и за каждую машинку еще по 30–40».

«Наткнулся у мамы на свою игрушку. Покрутил в руках, покатал по дивану... Даже скрип колес все тот же. Из детства. Сережа, 33 годика»

«Я расстегнул блузку на одну пуговицу и почувствовал, что от нее прямо исходит атмосфера Ива Сен-Лорана. Обожаю комбинировать женскую и мужскую одежду»

«Отец не знал, куда бы пристроить большие подушки. „А почему я сплю на маленькой подушке, которая раскатывается в лепешку, когда есть большие?“ — подумал я»

«Октябрь 79».

«Я спросил у отца, остались ли на них вообще наволочки. Есть, говорит. Белые, новые. Натянул одну на подушку, несет мне ее с биркой в зубах. По виду бирки я сразу понял, что это артефакты из тех времен, когда мои родители еще знакомы не были».

«Это кольцо из чистого серебра со знаком мира когда-то принадлежало моей прапрабабушке. Она некоторое время жила в Калифорнии и Неваде»

«Здесь винтажное все, кроме сапог. Хочу еще найти желтый клатч»

«Дедушка долго был владельцем этой красотки, подарил мне ее 10 лет назад. Профессионально перемалывает кофейные зерна»

«Живу в 120-летнем доме Петербурга. Осваивая старенькую газовую плиту, я наткнулась на это. И чуть не прослезилась. Спичечные коробки, даже пахнут как тогда»

«Впервые надела это шикарное платье, которое у меня хранилось»

Оно смотрится обалденно благодаря твоей фантастической прическе. © Sewsewrachel / Reddit

«Приболели всей семьей. Градусник один на всех, неудобно. Было решено порыться в закромах квартиры, нашли вот такого старичка»

«Мой дедушка нашел такую штуку в поле. Тогда деду было 17 лет, это примерно 1955 год»

Это брелок, который подвешивали на сплетенных человеческих волосах. Во время Первой мировой офицерам было трудно держать в руках оружие и большие карманные часы, по которым отсчитывали время до атаки. Так что часы повязывали на запястье левой руки. © StupidizeMe / Reddit

Вероятно, этот брелок появился в начале 1900-х. До изобретения фотографии волосы близкого человека считались очень личным сувениром на память. © StupidizeMe / Reddit

«Кажется, я вдохновилась Дитой»

«Полез на чердак. Среди хлама в виде разобранных кроватей, игрушек и бабушкиных туфель был найден отец современных электрокаминов 1987 года»

«Нашли на антресолях: новая, в коробке, и к ней еще пачка карточек, все в пленке. 30 лет пролежала. У кого в детстве была такая штука?»

На фотографии игрушка «Стереомат» производства ГДР с набором слайдов (прим. AdMe.ru).