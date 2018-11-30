19 любопытных вещей, которые для многих станут полной неожиданностью

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Несмотря на обилие познавательных интернет-ресурсов, мы знаем о мире не так много, как нам кажется. Поэтому даже обычные вещи, например воздушный шар, наполненный водой, способны заставить нас произнести протяжное «Ва-а-а-у». Готовы поспорить, вы даже не догадываетесь, как выглядит скелет ската или радужный водопад.

AdMe.ru подготовил очередную подборку вещей и явлений, которые хочется рассматривать и рассматривать.

Хвост сворачивается словно пружинка

Скелет ската

Самая длинная в мире лопасть ветрогенератора (88,4 м)

Смог в Нью-Дели делает этот снимок похожим на кадр из игры с минимальными настройками графики и текстур

Собака перепрыгивает вал, будто скользит по нему

Это не неоновая вывеска, а граффити

Вот что происходит с наполненным водой воздушным шаром, когда его бросают в металлическую решетку

Водопад в Йосемитском национальном парке

Дерево проросло сквозь камень, который раскололся пополам

Портрет Одри Хепберн, вырезанный на листе

Самая большая в мире бочка вина (сделана в 1751 году, вместимость — 220 т)

Улитка пьет воду

Две фотографии Плутона. Левая сделана в 1994 году, правая — в 2018-м

Раллийная машина входит в поворот

Кетцалькоатль (птерозавр) — самое большое летающее животное, когда-либо жившее на планете

Лошадь резко тормозит

Ледяные образования на колесе автомобиля. Снимок сделан морозным утром в Норвегии

Огромные кристаллы кварца

Корова-гигант

Мы поражены поведению воздушного шара при попадании в железную решетку. А вас что удивило больше всего?